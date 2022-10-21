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Опубликовано: Сегодня, 15:48

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В Жанаозене прошел областной конкурс кюйши

В городе Жанаозен прошел областной конкурс кюйши, посвященный 60-летнему юбилею кавалера ордена «Құрмет», мецената, общественного деятеля, обладателя номинации «Алтын жүрек» Дарменова Жанбырбая Тажигуловича, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Фото предоставлено центром общественных коммуникаций Мангистауской области
Спонсором конкурса, прошедшего в Доме культуры «Кендерли», выступил республиканский общественный фонд «Шокы батыр».

В мероприятии принял участие заместитель акима города Жанабай Аймаганбетов. От имени главы города Айбека Косуакулы юбиляру был вручен казахский чапан и специальное поздравительное письмо.

Цель данного мероприятия - популяризация уникального культурного наследия казахского народа - искусства кюя и казахских национальных инструментов среди молодого поколения. Кроме этого, организаторы намерены развивать традиционное искусство исполнения кюев, показывать талантливых молодых исполнителей и поддерживать их творчество.

Конкурсанты исполнили выбранные ими кюи, и покорили зрителей и жюри.

По итогам конкурса Гран-при завоевал Еркебулан Сонгыбаев. Первое место у Аманжола Куаныша и Ондасына Калканова. Вторую премию поделили между Канатом Инирбаевым, Кожамжаром Нурдаулетом и Рамазаном Турмагамбетовым. Третьего места удостоены Кажымухан Буркит, Бисен Нурдаулет и Буркит Кадырали. Специальный приз получила Маржан Битимбаева.




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В Жанаозене прошел областной конкурс кюйши


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