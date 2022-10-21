В Жанаозене прошел областной конкурс кюйши

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Спонсором конкурса, прошедшего в Доме культуры «Кендерли», выступил республиканский общественный фонд «Шокы батыр».В мероприятии принял участие заместитель акима города Жанабай Аймаганбетов. От имени главы города Айбека Косуакулы юбиляру был вручен казахский чапан и специальное поздравительное письмо.Цель данного мероприятия - популяризация уникального культурного наследия казахского народа - искусства кюя и казахских национальных инструментов среди молодого поколения. Кроме этого, организаторы намерены развивать традиционное искусство исполнения кюев, показывать талантливых молодых исполнителей и поддерживать их творчество.Конкурсанты исполнили выбранные ими кюи, и покорили зрителей и жюри.По итогам конкурса Гран-при завоевал Еркебулан Сонгыбаев. Первое место у Аманжола Куаныша и Ондасына Калканова. Вторую премию поделили между Канатом Инирбаевым, Кожамжаром Нурдаулетом и Рамазаном Турмагамбетовым. Третьего места удостоены Кажымухан Буркит, Бисен Нурдаулет и Буркит Кадырали. Специальный приз получила Маржан Битимбаева.