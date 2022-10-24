В Актау дорогу от Амфитеатра до перекрёстка в Умирзак перекроют на время проведения полумарафона

Вниманию жителей и гостей Мангистауской области!Сообщаем, что 25 октября в связи с проведением полумарафона «Актау марафон -2022» в честь 85-летнего юбилея А. Туякова будет временно перекрыто движение по маршруту с 09:00 до 16:00 часов!Направление:Будут перекрыты дороги от шоссе возле площади Амфитеатра до перекрёстка на Умирзак в направлении микрорайона 4А, ниже парка Акбота.