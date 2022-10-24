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Опубликовано: Сегодня, 10:41

Просмотров: 301

В Актау дорогу от Амфитеатра до перекрёстка в Умирзак перекроют на время проведения полумарафона

Дорогу временно перекроют 25 октября в связи с проведением полумарафона «Актау марафон -2022». Об этом сообщили в Центре общественных коммуникаций Мангистауской области.

Фото ЦОК Мангистауской области
Вниманию жителей и гостей Мангистауской области!

Сообщаем, что 25 октября в связи с проведением полумарафона «Актау марафон -2022» в честь 85-летнего юбилея А. Туякова будет временно перекрыто движение по маршруту с 09:00 до 16:00 часов!

Направление:
Будут перекрыты дороги от шоссе возле площади Амфитеатра до перекрёстка на Умирзак в направлении микрорайона 4А, ниже парка Акбота.

В Актау дорогу от Амфитеатра до перекрёстка в Умирзак перекроют на время проведения полумарафона

В Актау дорогу от Амфитеатра до перекрёстка в Умирзак перекроют на время проведения полумарафона



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.
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Комментарии ( 1 )

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12-й регион (Посетители) Сегодня, 12:33
Будут перекрыты дороги от шоссе возле площади Амфитеатра до перекрёстка на Умирзак в направлении микрорайона 4А, ниже парка Акбота.

Задолбали ваши марафоны! Надо проводить эти мероприятия не в ущерб жителей города, которые проживают по первой береговой линии (15,14,7,5,4 мкр-оны). Как выезжать-как заезжать? Выносите свои соревнования на Курыкскую трассу и гоняйте там хоть до посинения!
 
 

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