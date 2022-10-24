Нурлан Ногаев ознакомился с работой базы поддержки морских операций «Баутино»

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Нурлан Ногаев ознакомился с деятельностью базы поддержки морских операций Баутино, компании Норт Каспиан Оперейтинг Компании Н.В». «NCOC» работает в рамках соглашения о разделе продукции по северному Каспию. Компания отвечает за реализацию первого этапа проекта разработки месторождения Кашаган, а также за разработку первого коммерческого продукта в соответствии с самыми строгими международными стандартами безопасности и защиты окружающей среды.Для поддержания необходимой готовности Консорциум владеет обширным резервом специализированного оборудования для ликвидации разливов, размещенным в стратегических участках. Планы ликвидации разливов нефти одобрены международными экспертными организациями.В Консорциуме также имеется специализированное подразделение по ликвидации разливов нефти, состоящее из 20 полностью обученных штатных сотрудников. Специализированное подразделение по ликвидации разливов нефти оснащено специальными средствами, оборудованием и персоналом, расположенными в Атырау и Баутино (готовность Уровня 2).Кроме того, База Баутино является единственным логистическим хабом, которая занимает площадь в 106 га. Непосредственно на работы по поддержке морских операций задействованы более 600 человек.Далее аким области посетил филиал ТОО «ТеңiзСервис» в с.Баутино в Тупкараганском районе.Основной деятельностью компании является предоставление широкого спектра логистических и производственных услуг для обеспечения морских нефтяных операций в казахстанском секторе Каспийского моря (КТСК) и реализация проектов по его развитию. ТОО «ТеңiзСервис» - дочерняя компания АО «НК «Қазмұнайгаз». Площадь объекта 15 гектаров, причальная зона - 2 гектара, длина причальной кабины-470 метров. Данная компания начала свою деятельность в декабре 2003 года.Также глава региона в ходе рабочего визита посетил отдел береговой охраны Департамента пограничной службы по Мангистауской области. Пограничная служба Комитета национальной безопасности Республики Казахстан осуществляет защиту и охрану государственной границы Республики Казахстан на суше, в территориальных водах (море) и во внутренних водах (в том числе в подводной среде) в целях обеспечения целостности и неприкосновенности государственной границы, соблюдения законности и установленного порядка в пограничном пространстве Комитета национальной безопасности Республики Казахстан.