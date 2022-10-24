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ЛАДА.kz » Госинформзаказ

Опубликовано: Вчера, 19:32

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Нурлан Ногаев ознакомился с работой базы поддержки морских операций «Баутино»

В воскресенье, 23 октября, аким области Нурлан Ногаев посетил Тупкараганский район в рамках рабочей поездки, сообщает пресс-служба акима Мангистауской области.

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Нурлан Ногаев ознакомился с деятельностью базы поддержки морских операций Баутино, компании Норт Каспиан Оперейтинг Компании Н.В». «NCOC» работает в рамках соглашения о разделе продукции по северному Каспию. Компания отвечает за реализацию первого этапа проекта разработки месторождения Кашаган, а также за разработку первого коммерческого продукта в соответствии с самыми строгими международными стандартами безопасности и защиты окружающей среды.

Для поддержания необходимой готовности Консорциум владеет обширным резервом специализированного оборудования для ликвидации разливов, размещенным в стратегических участках. Планы ликвидации разливов нефти одобрены международными экспертными организациями.

В Консорциуме также имеется специализированное подразделение по ликвидации разливов нефти, состоящее из 20 полностью обученных штатных сотрудников. Специализированное подразделение по ликвидации разливов нефти оснащено специальными средствами, оборудованием и персоналом, расположенными в Атырау и Баутино (готовность Уровня 2).

Кроме того, База Баутино является единственным логистическим хабом, которая занимает площадь в 106 га. Непосредственно на работы по поддержке морских операций задействованы более 600 человек.

Далее аким области посетил филиал ТОО «ТеңiзСервис» в с.Баутино в Тупкараганском районе.

Основной деятельностью компании является предоставление широкого спектра логистических и производственных услуг для обеспечения морских нефтяных операций в казахстанском секторе Каспийского моря (КТСК) и реализация проектов по его развитию. ТОО «ТеңiзСервис» - дочерняя компания АО «НК «Қазмұнайгаз». Площадь объекта 15 гектаров, причальная зона - 2 гектара, длина причальной кабины-470 метров. Данная компания начала свою деятельность в декабре 2003 года.



Также глава региона в ходе рабочего визита посетил отдел береговой охраны Департамента пограничной службы по Мангистауской области. Пограничная служба Комитета национальной безопасности Республики Казахстан осуществляет защиту и охрану государственной границы Республики Казахстан на суше, в территориальных водах (море) и во внутренних водах (в том числе в подводной среде) в целях обеспечения целостности и неприкосновенности государственной границы, соблюдения законности и установленного порядка в пограничном пространстве Комитета национальной безопасности Республики Казахстан.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.
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Нурлан Ногаев ознакомился с работой базы поддержки морских операций «Баутино»


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