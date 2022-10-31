Группа компаний Freedom поможет решить проблему с дефицитом пресной воды в Мангистауской области

Фото предоставили в Центре общественных коммуникаций Мангистауской области

В подписании меморандума приняли участие аким Мангистауской области Нурлан Ногаев, главный исполнительный директор Freedom Holding Corp Тимур Турлов, председатель совета директоров Freedom Finance Global PLC Сергей Лукьянов.



Группа компаний Freedom полностью профинансирует реализацию данного проекта в размере 2,12 млрд тенге. Строительство инженерных сооружений позволит обеспечить население города Актау и сёл Акшукур, Саин-Шапагатова Тупкараганского района бесперебойным снабжением качественной питьевой водой. В результате потребности около 230 тысяч человек в этом вопросе будут удовлетворены. Выполнение строительно-монтажных работ по проекту возложено на ГКП «Каспий жылу, су арнасы» управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мангистауской области.

Окончание строительства запланировано на конец 2023 года.



Напомним, на встрече с представителями отечественного бизнеса в начале 2022 года глава государства Касым-Жомарт Токаев призвал предпринимателей проявить патриотизм и социальную ответственность и направить такие ресурсы, как капитал, опыт, потенциал команды управленцев и чёткое видение рынка на преобразование экономики.



- Если вы связываете своё будущее именно с Казахстаном, то должны реинвестировать свои средства в нашу страну. В этом состоит ваша социальная и политическая ответственность перед Казахстаном, – отметил президент.



— Мы рады, что предприниматели уделяют большое внимание социальной ответственности, вкладывают средства в развитие региона. Мы выражаем благодарность Тимуру Турлову, который поддержал строительство водопровода общей протяженностью 18 километров. Данный водовод будет проходить между городом Актау и посёлком Акшукур, в котором в данное время идёт строительство опреснительного завода за счёт средств частного инвестора. Как вы знаете, Мангистауский регион испытывает нехватку питьевой воды, особенно в период с мая по сентябрь. Мы рассчитываем, что по итогу реализации данного проекта населённые пункты Акшукур, Саин-Шапагатов и часть города Актау будут полностью обеспечены водой, - сказал Нурлан Ногаев.



Известно, что нехватка пресной воды является одной из главных проблем Мангистауской области. С учётом уровня развития региона потребность в пресной воде к 2025 году составит около 250-260 тыс. м³/сутки, а дефицит – 100-110 тыс. м³/сутки.



- В этом году для нашего государства началась новая глава. Мы считаем, что успех строительства Нового Казахстана будет зависеть от каждого из нас. Для меня лично, для всей нашей компании очень важно сделать вклад в то, чтобы возможности в стране были равными для каждого казахстанца. Надеюсь, наша благотворительная помощь региону станет своеобразным сигналом для всего предпринимательского сообщества, чтобы мы вместе с государством быстрее смогли решить все проблемы, которые не терпят отлагательства, ведь потребность в качественной питьевой воде – базовая. Мы очень гордимся тем, что приняли участие в проекте, который поможет сделать наш Казахстан более открытым для нужд граждан и даст надежду, что завтра наше будущее станет светлее, - сказал главный исполнительный директор Freedom Holding Corp Тимур Турлов.



В 2015 году Генеральная ассамблея ООН разработала 17 целей в области устойчивого развития, в том числе «Обеспечение наличия и рационального использования водных ресурсов и санитарии для всех». Мониторинг процесса реализации и достижения ЦУР в Казахстане осуществляется постоянно как со стороны представителей ООН, так и со стороны правительства Республики Казахстан.

Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.