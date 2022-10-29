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Опубликовано: Сегодня, 11:04

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АО «МРЭК» повышает качество электроснабжения жителей Актау

Энергетики АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» провели реконструкцию электросетевого оборудования на подстанции ПС-110/10 кВ «ГПП-2Г» в городе Актау, передает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на представителя пресс-службы компании.

Фото предоставли в ЦОК Мангистауской области
По словам энергетиков, подстанция обеспечивает электроэнергией десятки социальных объектов (школы, детские сады, больницы и др.) и жителей 5-10, 23, 24, 25, 28А микрорайонов Актау. Между тем, оборудование здесь давно устарело, поэтому запуск нового современного оборудования, соответствующего передовым международным стандартам, стал важным событием.

Руководитель управления развития АО «МРЭК» Мурат Иманов пояснил, что для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей специалисты заменили физически изношенное оборудование КРУ-10 кВ. Вместо масляных выключателей появились современные вакуумные - они на сегодняшний день являются самыми высокотехнологичными, надежными аппаратами в распределительных сетях, подчеркнул специалист.

Помимо этого, на подстанции успешно модернизировали устройства релейной защиты и автоматики (РЗА). Вместо устаревших устройств РЗА на электромеханической базе энергетики установили модернизированные цифровые микропроцессорные терминалы на силовых трансформаторах и ячейках КРУ-10 кВ.

- Это позволит за минимально короткое время определять и локализовать поврежденные участки энергосистемы, что предотвратит развитие аварийных ситуаций и повреждение другого оборудования подстанции, - пояснил М. Иманов.

С его слов, предусмотрена также система мониторинга и управления подстанции с передачей данных на диспетчерский щит регионального центра АО «МРЭК». Это даст возможность в режиме реального времени отображать оперативную информацию, текущие значения телеизмерений, положение коммутационных аппаратов, а также выполнять оценку состояния сети, что, в свою очередь, позволит вести точный учет распределения и потребления электроэнергии.

- Модернизация подстанции началась еще в прошлом году. Ранее на ней были выполнены работы по замене двух силовых трансформаторов 2х16 МВА на оборудование большей мощности 2х25 МВА. Завершившиеся накануне работы гарантируют стабильную поставку электроэнергии как городским жителям, так и социально важным объектам, - заключил Мурат Иманов.



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