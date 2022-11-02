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ЛАДА.kz » Госинформзаказ

Опубликовано: Сегодня, 10:32

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В Актау пополнился автопарак инватакси

Автопарк пополнился пятой по счету автомашиной инватакси. До 1 ноября этого года получателями услуги инватакси в городе являются 93 инвалида, среди них 38 детей, передаёт Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу акима Актау.

Фото предоставли в ЦОК Мангистауской области
- Инватакси работает у нас с 2008 года. До 1 ноября этого года поступило заявок от 93 человек, выполнено 3159 заказов. Из них детей - 38. Сегодня три инватакси в нашем городе предназначены для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, а два - для инвалидов по зрению и пользующихся услугами личного помощника, - рассказала Жанар Умбеткалиева, директор городского центра оказания специальных социальных услуг.

Житель города Актау Бауыржан Тажигулов давно пользуется услугами инватакси. Несмотря на недуг, мужчина не ограничен в свободе, ежедневно ходит на работу. Работает массажистом в одной из городских поликлиник. Чтобы с комфортом добираться до работы и обратно, мужчина пользуется услугой службы по организации перевозок людей с ограниченными физическими возможностями.

- Я пользуюсь услугами инватакси с 2014 года. Забирает из дома, довозит до конца. До сих пор возили не только на работу, но и в поликлинику, аэропорт, вокзал. У меня также есть знакомые, которые используют инватакси. Куда не соберешься, услуга оказывается бесплатно. Я благодарен, - рассказал Бауыржан Тажигулов, житель Актау.

Отметим, что использование услуги инватакси - бесплатные, главное подать заявку. Для подачи заявки необходимо позвонить диспетчеру за 1 день до запланированной поездки.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.
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Комментарии ( 1 )

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babe (Посетители) Сегодня, 14:51
Супер! Молодцы ! Побольше бы ещё машин !
 
 

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