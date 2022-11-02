В Актау пополнился автопарак инватакси

Фото предоставли в ЦОК Мангистауской области

- Инватакси работает у нас с 2008 года. До 1 ноября этого года поступило заявок от 93 человек, выполнено 3159 заказов. Из них детей - 38. Сегодня три инватакси в нашем городе предназначены для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, а два - для инвалидов по зрению и пользующихся услугами личного помощника, - рассказала Жанар Умбеткалиева, директор городского центра оказания специальных социальных услуг.



Житель города Актау Бауыржан Тажигулов давно пользуется услугами инватакси. Несмотря на недуг, мужчина не ограничен в свободе, ежедневно ходит на работу. Работает массажистом в одной из городских поликлиник. Чтобы с комфортом добираться до работы и обратно, мужчина пользуется услугой службы по организации перевозок людей с ограниченными физическими возможностями.



- Я пользуюсь услугами инватакси с 2014 года. Забирает из дома, довозит до конца. До сих пор возили не только на работу, но и в поликлинику, аэропорт, вокзал. У меня также есть знакомые, которые используют инватакси. Куда не соберешься, услуга оказывается бесплатно. Я благодарен, - рассказал Бауыржан Тажигулов, житель Актау.



Отметим, что использование услуги инватакси - бесплатные, главное подать заявку. Для подачи заявки необходимо позвонить диспетчеру за 1 день до запланированной поездки.

Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.