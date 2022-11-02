Врачи областной многопрофильной детской больницы посетили село Жетыбай

Фото предоставли в ЦОК Мангистауской области

Детские специалисты: хирург, оториноларинголог, невролог и офтальмолог принимали детей в возрасте от 0 до 18 лет.



- В селе большая нехватка врачей, поэтому очень важно, чтобы сюда приезжали врачи областной многопрофильной детской больницы, - сказал главный врач Жетыбайской сельской больницы Бейбит Калимов.



Стоит отметить, что врачи области за один день осмотрели более 100 детей и назначили необходимое лечение. Работа врачей по посещению районов, сел и осмотру детей будет продолжена и в дальнейшем.

Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.