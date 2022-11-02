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Опубликовано: Сегодня, 16:02

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Врачи областной многопрофильной детской больницы посетили село Жетыбай

По поручению управления здравоохранения Мангистауской области врачи областной многопрофильной детской больницы посетили село Жетыбай, где оказали медицинские услуги населению, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу акимата района.

Фото предоставли в ЦОК Мангистауской области
Детские специалисты: хирург, оториноларинголог, невролог и офтальмолог принимали детей в возрасте от 0 до 18 лет.

- В селе большая нехватка врачей, поэтому очень важно, чтобы сюда приезжали врачи областной многопрофильной детской больницы, - сказал главный врач Жетыбайской сельской больницы Бейбит Калимов.

Стоит отметить, что врачи области за один день осмотрели более 100 детей и назначили необходимое лечение. Работа врачей по посещению районов, сел и осмотру детей будет продолжена и в дальнейшем.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.
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