Свыше 300 спортсменов участвовали в областном турнире по қазақ күресі в Бейнеу

Как рассказал на торжественном открытии соревнований аким Бейнеуского района Бейнеубек Абилов, Ербол Абельгереев был успешным спортсменом, за свою недолгую жизнь он стал победителем нескольких соревнований по қазақ күресі и самбо областного, республиканского и международного уровней. Он являлся также профессиональным тренером, который приобщал молодёжь к спорту. А Нурбол Садаков был поэтом, он также руководил клубом культуры сельского округа Есет, работал в сфере образования. В своё время открыл дополнительные кружки по қазақ күресі, вёл пропаганду спорта среди молодёжи и участвовал в оснащении спортивных залов.- Я надеюсь, что путь наших почётных граждан, достойных сыновей своей страны послужит примером для последующих поколений, которые смогут добиться таких же успехов и будут такими же замечательными людьми с активной гражданской позицией. А этот турнир пусть вырастет в республиканский, - отметил Бейнеубек Абилов.Соревнования 28-29 октября организовали жители села Есет при поддержке отдела внутренней политики, культуры, развития языков и спорта Бейнеуского района. В них участвовали около 300 спортсменов из Мангистауской и Атырауской областей.Организаторы отмечают, что цель соревнований - формирование у молодёжи чувства патриотизма через привлечение к занятиям национальными видами спорта.В результате турнира определены 40 призёров в 10 весовых категориях. В командном зачёте команда Бейнеуского района заняла 1 место, борцы из Актау стали серебряными призёрами, а тройку сильнейших закрыла команда Тупкараганского района.Победители и призеры были награждены грамотами детско-юношеской спортивной школы Бейнеуского района, медалями и кубками, а также денежными призами.