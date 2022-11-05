Свыше 300 спортсменов участвовали в областном турнире по қазақ күресі в Бейнеу

Фото предоставили в ЦОК Мангистауской области
Как рассказал на торжественном открытии соревнований аким Бейнеуского района Бейнеубек Абилов, Ербол Абельгереев был успешным спортсменом, за свою недолгую жизнь он стал победителем нескольких соревнований по қазақ күресі и самбо областного, республиканского и международного уровней. Он являлся также профессиональным тренером, который приобщал молодёжь к спорту. А Нурбол Садаков был поэтом, он также руководил клубом культуры сельского округа Есет, работал в сфере образования. В своё время открыл дополнительные кружки по қазақ күресі, вёл пропаганду спорта среди молодёжи и участвовал в оснащении спортивных залов.
- Я надеюсь, что путь наших почётных граждан, достойных сыновей своей страны послужит примером для последующих поколений, которые смогут добиться таких же успехов и будут такими же замечательными людьми с активной гражданской позицией. А этот турнир пусть вырастет в республиканский, - отметил Бейнеубек Абилов.
Соревнования 28-29 октября организовали жители села Есет при поддержке отдела внутренней политики, культуры, развития языков и спорта Бейнеуского района. В них участвовали около 300 спортсменов из Мангистауской и Атырауской областей.
Организаторы отмечают, что цель соревнований - формирование у молодёжи чувства патриотизма через привлечение к занятиям национальными видами спорта.
В результате турнира определены 40 призёров в 10 весовых категориях. В командном зачёте команда Бейнеуского района заняла 1 место, борцы из Актау стали серебряными призёрами, а тройку сильнейших закрыла команда Тупкараганского района.
Победители и призеры были награждены грамотами детско-юношеской спортивной школы Бейнеуского района, медалями и кубками, а также денежными призами.
- Я надеюсь, что путь наших почётных граждан, достойных сыновей своей страны послужит примером для последующих поколений, которые смогут добиться таких же успехов и будут такими же замечательными людьми с активной гражданской позицией. А этот турнир пусть вырастет в республиканский, - отметил Бейнеубек Абилов.
Соревнования 28-29 октября организовали жители села Есет при поддержке отдела внутренней политики, культуры, развития языков и спорта Бейнеуского района. В них участвовали около 300 спортсменов из Мангистауской и Атырауской областей.
Организаторы отмечают, что цель соревнований - формирование у молодёжи чувства патриотизма через привлечение к занятиям национальными видами спорта.
В результате турнира определены 40 призёров в 10 весовых категориях. В командном зачёте команда Бейнеуского района заняла 1 место, борцы из Актау стали серебряными призёрами, а тройку сильнейших закрыла команда Тупкараганского района.
Победители и призеры были награждены грамотами детско-юношеской спортивной школы Бейнеуского района, медалями и кубками, а также денежными призами.
Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.
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