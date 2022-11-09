Конкурс традиционных исполнителей стартовал в Актау

Фото предоставли в ЦОК Мангистауской области

Она отметила, что организаторы, проводя это культурное мероприятие, ставят цель – разъяснить, что с древних времен Мангистау – благодатная земля кочевников со множеством сакральных мест и сокровенных тайн. Ведь не зря говорят, что Мангистау – край, куда «пришло семь народов и ушло семь народов».



Отмечено, что конкурс проходит в Мангистауской областной филармонии им.М. Оскинбаева. Он состоит из двух этапов.



- На первом этапе артисты выбирают произведения по своему желанию, после чего им нужно исполнить песни Турсуна Алдашұлы «Көлқайнарын», Курмаша Косжанулы и Койбаса Жалбырұлы. На II же этапе конкурсантам необходимо исполнять песню Орақа Байдалыұлы «Айдауда», Нарыка Жарылгасулы «Жастық шақ», песню невесток Жомарта Калаулы и др., - рассказала Пания Сармурзина.



В составе жюри заслуженные деятели Казахстана, среди которых кандидат филологических наук, традиционная певица Сауле Жанпеисова. С ее слов, данный конкурс очень значимый для культуры республики и что он очень популярен в Казахстане.



- Конкурс даст многое и, прежде всего, поможет выявить талантливую молодежь и возродить традиционные песни, донести их до народа. Участникам будет непросто, но уверена, что мы откроем сегодня новые таланты, - поделилась Сауле Жанпеисова.



Добавим, что конкурс продлится до 10 ноября. А 11 ноября в культурно-досуговом комплексе Абая состоится вечер традиционной певицы Айгуль Косановой «Туған ел -тұмса сағыныш».

Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.