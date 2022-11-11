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Опубликовано: Сегодня, 09:24

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Почти 70 тысяч человек привились от туберкулеза в Мангистау

В Мангистауской области с начала года пробу манту поставили 69 185 жителям. Вакцинированы против туберкулеза около 70 тысяч человек. Об этом на брифинге в Центре общественных коммуникаций сообщил заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля области Бердибек Саралтаев.

Фото предоставли в ЦОК Мангистауской области
По его информации, всего в этом году туберкулезная инфекция выявлена у 264 человек. Из них 108 случаев были обнаружены при флюорографическом обследовании. Больные, как отметил специалист, чаще всего регистрируются в Бейнеуском и Мунайлинском районах. В целом показатель вырос на 6 случаев по сравнению с прошлым годом.

В текущем году зарегистрировано 12 случаев туберкулеза среди детей. Поэтому, подчеркнул спикер, необходимо проводить профилактику заболевания, а самым эффективным способом здесь является плановая вакцинация.

- С начала года вакциной БЦЗ в родильном доме было охвачено 16835 новорожденных детей, это 94,8%. В сентябре туберкулиновую пробу ввели 80,8% учащихся первых классов, а противотуберкулезной повторной прививкой охвачены 90,9% школьников, - проинформировал Бердибек Саралтаев.

По словам спикера, с начала года было запланировано флюорографическое обследование 179 622 человек, на сегодня эту процедуру прошли 171 235 человек.

В ходе брифинга заведующая отделением Мангистауского областного центра фтизиопульмонологии Карашаш Заркулова рассказала о способах выявления инфекционных заболеваний.

- Туберкулез передается воздушно-капельным путем при разговоре, кашле и чихании от больного человека. Есть несколько способов обнаружить болезнь, первый из них - лабораторная диагностика туберкулеза, при которой проводятся микроскопические исследования мазка мокроты. А второй способ – это флюорография. Признаки заболевания можно еще распознать с помощью туберкулиновой пробы манту и рекомбинантной пробы туберкулезного аллергена, - пояснила Карашаш Заркулова.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.
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