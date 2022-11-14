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ЛАДА.kz » Госинформзаказ

Опубликовано: Сегодня, 16:11

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Безвозмездные гранты выданы 65 жителям Тупкарагана

Всего из бюджета по плану 2022 года для 65 жителей Тупкараганского района рассматривалось выделение средств, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу акимата Тупкараганского района.

Иллюстративное фото
Электронное обучение основам предпринимательства через сайт business.enbek.kz прошли 199 человек, сертификат получил 141 соискатель. Из них на безвозмездный грант претендовали 113 человек.

На основании решения комиссии 65 человек получили безвозмездный грант в размере 1 225 200 тенге по таким отраслям как животноводство, швейное производство, изготовление кондитерских изделий, типография. Из 65 человек, получивших гранты, 24 – это представители молодежи, 41 человек - из социально уязвимых слоев населения.



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