Безвозмездные гранты выданы 65 жителям Тупкарагана

Иллюстративное фото

Электронное обучение основам предпринимательства через сайт business.enbek.kz прошли 199 человек, сертификат получил 141 соискатель. Из них на безвозмездный грант претендовали 113 человек.



На основании решения комиссии 65 человек получили безвозмездный грант в размере 1 225 200 тенге по таким отраслям как животноводство, швейное производство, изготовление кондитерских изделий, типография. Из 65 человек, получивших гранты, 24 – это представители молодежи, 41 человек - из социально уязвимых слоев населения.

Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.