В Актау пройдет международная научная конференция «Тарих толқынындағы Маңғыстау»

Фото предоставли в ЦОК Мангистауской области

Цель конференции - рассмотреть пути сохранения, охраны историко-культурных памятников Мангистау.



По словам спикера, 35-40% археологических и архитектурных памятников страны находятся на плато Устюрт и территории Мангистауской области. В результате археологических работ, проведенных за последние десять лет, было обнаружено еще несколько мест.



- Мангистау - богатый край, где с раннего каменного века до наших дней сохранилось множество объектов. Подземные мечети и балбалы, петроглифы играют важную роль в развитии казахской культуры, - говорит Мурат Калменов.



Специально приглашенный на конференцию профессор Азербайджанского научно-исследовательского института строительства и архитектуры Низами Юсифов также отметил важность данного мероприятия.



- Мы вместе с археологическими артефактами и после раскопок и исследований поднимаем вопрос о том, чтобы не оставлять эти исторические места без присмотра. Погодные условия сурового края могут оставлять свой отпечаток. Мы должны принять эффективные меры по предотвращению этого, - говорит Низами Юсифов.



Отметим, что международная научная конференция пройдет 16-17 ноября в Доме Дружбы. Начало в 09:00 часов.

Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.