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Опубликовано: Сегодня, 07:59

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В Актау пройдет международная научная конференция «Тарих толқынындағы Маңғыстау»

В Актау 16 и 17 ноября пройдет международная научная конференция «Тарих толқынындағы Маңғыстау». Кроме Казахстана, в мероприятии примут участие около 30 специалистов и профессоров из России, Азербайджана, Узбекистана, Турции. Об этом на брифинге в Центре общественных коммуникаций сообщил Мурат Калменов, профессор Западно-Казахстанского инновационно - технологического университета, доктор философских наук.

Фото предоставли в ЦОК Мангистауской области
Цель конференции - рассмотреть пути сохранения, охраны историко-культурных памятников Мангистау.

По словам спикера, 35-40% археологических и архитектурных памятников страны находятся на плато Устюрт и территории Мангистауской области. В результате археологических работ, проведенных за последние десять лет, было обнаружено еще несколько мест.

- Мангистау - богатый край, где с раннего каменного века до наших дней сохранилось множество объектов. Подземные мечети и балбалы, петроглифы играют важную роль в развитии казахской культуры, - говорит Мурат Калменов.

Специально приглашенный на конференцию профессор Азербайджанского научно-исследовательского института строительства и архитектуры Низами Юсифов также отметил важность данного мероприятия.

- Мы вместе с археологическими артефактами и после раскопок и исследований поднимаем вопрос о том, чтобы не оставлять эти исторические места без присмотра. Погодные условия сурового края могут оставлять свой отпечаток. Мы должны принять эффективные меры по предотвращению этого, - говорит Низами Юсифов.

Отметим, что международная научная конференция пройдет 16-17 ноября в Доме Дружбы. Начало в 09:00 часов.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.
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