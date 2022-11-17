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Опубликовано: Сегодня, 11:16

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В Актау стартовала международная научная конференция «Тарих толқынындағы Маңғыстау»

В Актау в рамках Плана мероприятий по реализации Концепции культурной политики Республики Казахстан на 2020-2030 годы стартовала конференция, посвящённая таким вопросам, как научное исследование, сохранение и использование, популяризация историко-культурного наследия. Ожидается, что в ходе мероприятия будут опубликованы различные археологические исследования и итоги, сообщает Центр общественных коммуникаций.

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистауской области
Мероприятие, начатое вчера, 16 ноября, продлится два дня. В конференции принимают участие учёные, сотрудники научно-исследовательских центров и специально приглашённые общественные деятели государственного уровня из Казахстана, России, Азербайджана, Узбекистана, Турции, Италии.

Присутствовавший на конференции заместитель главы региона Улугбек Тналиев отметил важные моменты мероприятия.

- Это особое событие, которое проводится с целью инвентаризации истории. История - это урок прошлого, урок будущего. Предоставление последовательных, аргументированных сведений о нашем прошлом - важная и ответственная работа. Желаю плодотворной работы в этой сфере и успехов в работе конференции. В ходе визита в Мангистау глава государства Касым-Жомарт Токаев не зря назвал священную землю Мангистау «храмом 362 святых». Не будет преувеличением сказать, что Мангистау - это музей под открытым небом. Генеалогический регион стал свидетелем множества событий, связанных с судьбой нации. В целом Мангистау славится многими сакральными местами. Такие уникальные объекты есть и во всём мире. Особое внимание следует уделить историко-культурным заповедникам и музеям. В регионе проводится реставрация многих исторических комплексов и памятников, реставрируются архитектурные формы, - сказал Улугбек Тналиев.

По его словам, в настоящее время в список памятников республиканского значения области включены 20 объектов. Из них 16 - исторические комплексы, остальные - градостроительные архитектурные комплексы. Всего в государственном списке памятников истории и культуры местного значения в области значится 570 объектов.

Собравшиеся на конференции учёные-археологи рассказали об обнаружении в Мангистау некрополей, относящихся к древним гуннским временам, имеющих большое значение на евразийском уровне, а также об особенностях рунических надписей, встречающихся в регионе.

Ещё одна актуальная тема, затронутая на мероприятии, - это полное изучение и осмысление значения Великого Шёлкового пути, проходящего через наш край.

Архелог Андрей Астафьев отметил, что под брендом «Мангистау - 2000-летняя история Великого Шёлкового пути» можно развивать туризм в нашем крае.

Кроме того, были подняты вопросы по защите исторического наследия от антропогенных, техногенных, природных явлений.

В ходе конференции были рассмотрены следующие работы: обобщение исторических, этнографических научных исследований народов Аральско-Каспийского региона, подведение итогов фундаментальных и прикладных исследований в области археологии, уточнение результатов петроглифических исследований, историко-архивных и библиографических исследований памятников Мангистау и Устюрта.



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