Для решения проблемы с нехваткой тепла в Актау строят девять котельных

Фото предоставили в ЦОК Мангистауской области

Аким Актау Ерол Избергенов в сопровождении ответственных специалистов ознакомился со строительством блочно-модульных котельных в городе. Особое внимание уделено объектам в 12, 15, 28А и 33 микрорайонах.



- Сейчас вопрос дефицита тепла находится в центре внимания. Для решения этой проблемы мы проводим комплексную работу и ищем оптимальное решение. Снимет вопрос строительство в городе девяти котельных. Устройства для пяти из них уже установлены. Сейчас мы регулируем вопрос обеспечения этих котельных необходимой инженерной сетью, - проинформировал аким.

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Отмечено, что город интенсивно застраивается. Ввод объектов в эксплуатацию позволит обеспечить теплом новостройки, повысит надёжность и качество теплоснабжения существующих потребителей, так как предусмотрена связь с действующими сетями.



Кроме того, для обеспечения котельных газовыми сетями в верхних микрорайонах начато строительство газопровода высокого давления от существующего газопровода Актау-аэропорт до газораспределительного пункта в 15 микрорайоне.

Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.