«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 17 Ноября
+8...+10
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 459.05 KZT
  • €1 = 475.67 KZT
  • 1 RUB = 7.61 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Госинформзаказ

Опубликовано: Сегодня, 21:34

Просмотров: 0

Человек должен болеть за свою страну: обладательница ордена «Курмет» о выборах

Каждый казахстанец 20 ноября должен прийти на выборы, потому что он живёт в этом государстве, и он не может оставаться равнодушным к тому, что здесь происходит. В этом уверена обладательница ордена «Кұрмет» и медали «Ерен еңбегі үшін», жительница города Форт-Шевченко Айкумис Досан, передаёт Центр общественных коммуникаций.

Фото предоставили в ЦОК Мангистауской области
Айкумис Досан уверена, что эти выборы очень важны для страны и что они - начало обновления.

- После этого у нас будет возможность по своему усмотрению выбирать депутатов парламента, уполномоченных органов районного и областного значения. Для тех, кто хочет стать депутатом и изменить окружающий мир к лучшему, работать на благо общества, откроются все дороги и возможности. Кроме того, акимы также будут избираться народом. Закон принят, пожелания учтены. Теперь вся ответственность лежит на нас, - считает Айкумис Досан.

Она уточняет, что для этого казахстанцы должны участвовать в выборах президента РК.

- Ну, а как иначе – это наш гражданский долг. Мы должны думать о будущем нашей страны, не оставаться, как раньше, в стороне. Лично для меня выбор при голосовании основан на простых вещах: человек должен болеть за свою страну, за сохранение стабильности и мира в нашем обществе, уметь отстаивать интересы людей, - продолжает Айкумис Досан.

За образцовую службу в государственных органах и активную общественную деятельность она удостоена высоких госнаград. Работала заместителем акима Тупкараганского района, секретарём районного маслихата. Сейчас на заслуженном отдыхе, детей с мужем вырастила, помогает заниматься с внуками, в которых воспитывает уважение к традициям и к своей стране. Она говорит, что каждый человек – член общества и должен участвовать во всех происходящих в нём процессах, в том числе выборах.

По мнению ветерана, для исполнения указанных целей необходимо внутреннее спокойствие и единство общества.

- Пусть наша страна жив6ет и процветает! Я хочу пожелать всем нам удачных президентских выборов. Кандидаты нам известны, и мы ознакомлены с их предвыборными программами. Так что выбор за нами, - заключила обладательница высоких государственных наград.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика