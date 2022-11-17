Человек должен болеть за свою страну: обладательница ордена «Курмет» о выборах

Фото предоставили в ЦОК Мангистауской области

Айкумис Досан уверена, что эти выборы очень важны для страны и что они - начало обновления.



- После этого у нас будет возможность по своему усмотрению выбирать депутатов парламента, уполномоченных органов районного и областного значения. Для тех, кто хочет стать депутатом и изменить окружающий мир к лучшему, работать на благо общества, откроются все дороги и возможности. Кроме того, акимы также будут избираться народом. Закон принят, пожелания учтены. Теперь вся ответственность лежит на нас, - считает Айкумис Досан.



Она уточняет, что для этого казахстанцы должны участвовать в выборах президента РК.



- Ну, а как иначе – это наш гражданский долг. Мы должны думать о будущем нашей страны, не оставаться, как раньше, в стороне. Лично для меня выбор при голосовании основан на простых вещах: человек должен болеть за свою страну, за сохранение стабильности и мира в нашем обществе, уметь отстаивать интересы людей, - продолжает Айкумис Досан.



За образцовую службу в государственных органах и активную общественную деятельность она удостоена высоких госнаград. Работала заместителем акима Тупкараганского района, секретарём районного маслихата. Сейчас на заслуженном отдыхе, детей с мужем вырастила, помогает заниматься с внуками, в которых воспитывает уважение к традициям и к своей стране. Она говорит, что каждый человек – член общества и должен участвовать во всех происходящих в нём процессах, в том числе выборах.



По мнению ветерана, для исполнения указанных целей необходимо внутреннее спокойствие и единство общества.



- Пусть наша страна жив6ет и процветает! Я хочу пожелать всем нам удачных президентских выборов. Кандидаты нам известны, и мы ознакомлены с их предвыборными программами. Так что выбор за нами, - заключила обладательница высоких государственных наград.

Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.