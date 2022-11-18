Осенняя посадка деревьев продолжается в Актау

Фото предоставли в ЦОК Мангистауской области
Осеннюю посадку в областном центре в рамках проекта озеленения производит ТОО «Green City Aktau». Руководитель компании Айбек Еролеков говорит, что в 2022 году по проекту планируется посадить 20 тысяч кустарников, 2581 дерево и 3300 роз.
В этом году предпочтение было отдано таким породам как ясень, акация, айлант, маклюра и гледичия. Саженцы выращены в местном ботаническом саду, эти деревья прошли научный эксперимент и акклиматизированы к Актау.
В настоящее время деревья высаживают в микрорайонах №№ 3, 4, 4А, а также в парке «Акбота» и на Аллее геологов.
- Эти работы проводятся с целью внести вклад в благоустройство Актау и пополнить зеленый фонд нашего города, - говорит Айбек Еролеков.
Он добавил, что осенняя посадка продлится до конца ноября.
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В этом году предпочтение было отдано таким породам как ясень, акация, айлант, маклюра и гледичия. Саженцы выращены в местном ботаническом саду, эти деревья прошли научный эксперимент и акклиматизированы к Актау.
В настоящее время деревья высаживают в микрорайонах №№ 3, 4, 4А, а также в парке «Акбота» и на Аллее геологов.
- Эти работы проводятся с целью внести вклад в благоустройство Актау и пополнить зеленый фонд нашего города, - говорит Айбек Еролеков.
Он добавил, что осенняя посадка продлится до конца ноября.
⠀
Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.
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