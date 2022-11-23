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Опубликовано: Сегодня, 19:28

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В Актау стартовал республиканский конкурс среди кюйши

В Актау стартовал республиканский конкурс кюйши, посвященный творчеству заслуженной артистки Казахстана Розы Айдарбаевой. Об этом на брифинге в Центре общественных коммуникаций сообщил директор Мангистауской областной филармонии имени Мурата Оскинбаева Бекбол Базарбаев.

Фото центра общественных коммуникаций
Цель мероприятия, как пояснил спикер, это возрождение наследия предков и раскрытие новых имен, пропагандирующих традиции токпе куй. Главная же особенность конкурса заключается в отсутствии ограничений по возрасту, профессиональному образованию, профессии претендента. Участвовать в нем изъявили желание 20 претендентов из всех регионов страны.

- Желающих много. Только по Мангистауской области было 17 заявок. Мы отобрали пять участников. Свое мастерство они продемонстрируют наряду с кюйши из Астаны, Алматы, Караганды, Атырауской области, - делится Бекбол Базарбаев.

Сама же Роза Айдарбаева, к 70-летию которой приурочили конкурс, уверена, что претенденты проявят свои творческие способности в полной мере.

- Ограничений никаких нет, есть только одно правило – претенденты должны исполнить произведения Курмангазы, Дины Нурпеисовой, Оскенбая, - говорит кавалер ордена «Құрмет», профессор Казахской национальной консерватории им. Курмангазы.

Она уточнила, что конкурс состоит из трех этапов, в первых двух из которых участник исполняет произведения соло, а на третьем - под аккомпанемент оркестра.

Конкурс продлится до 25 ноября. Добавим, что между конкурсом завтра, 24 ноября, в 18:00 в Мангистауской областной филармонии им. М. Оскинбаева состоится концерт Розы Айдарбаевой «Акжарма».



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