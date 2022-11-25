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Опубликовано: Сегодня, 18:33

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ЕС планирует инвестировать в развитие ТМТМ

На министерской встрече по транскаспийской взаимосвязанности Казахстана, Азербайджана, Грузии и Турции, которая сегодня проходит в г.Актау, министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев призвал заинтересованные стороны активизировать работу по созданию совместного предприятия в рамках Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ), сообщает ЦОК со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.

Фото предоставили в ЦОК Мангистауской области
Как сообщалось ранее, в мероприятии, посвященном дальнейшему развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ), принимают участие министры иностранных дел и главы министерств, ответственных за транспортные вопросы четырех государств.

Глава МИИР РК Каирбек Айтбаевич на встрече с коллегами напомнил, что в сентябре этого года в рамках официального визита председателя КНР Си Цзиньпина в Казахстан был подписан меморандум о взаимопонимании между правительствами Республики Казахстан и Китайской Народной Республики по углублению сотрудничества в сфере организации железнодорожных перевозок по маршруту Китай-Европа и ТМТМ.

В этом ключе он предложил активизировать работу по созданию Совместного предприятия, которое может стать сильным инструментом развития ТМТМ. Данное предприятие, по его словам, в качестве единого оператора будет предоставлять единый тариф и единый стандарт услуг на всем протяжении маршрута, работая с грузоотправителями и грузополучателями.

Кроме этого, министр сообщил о намерении Европейского союза оказать финансовую поддержку развитию маршрута.

«1 декабря 2021 года Европейская Комиссия и Верховный Представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности запустили инициативу Global Gateway. Это новая европейская стратегия развития высокотехнологичных, экологичных и безопасных глобальных связей в таких сферах, как цифровизация, энергетика, транспорт, здравоохранение, образование и исследования. В реализацию указанной стратегии ЕС планирует инвестировать в развитие ТМТМ», - сказал К.Ускенбаев.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.
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