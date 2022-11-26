Победители конкурса социальных идей определены в Актау

Фото предоставили в ЦОК Мангистауской области

На конкурс поступили десятки заявок, отборочный же этап прошли восемь команд, которые представили свои проекты перед жюри.



Конкурсанты предложили социальные инициативы по охране окружающей среды, инклюзивному обучению, эффективному использованию досуга молодёжью, адаптации особенных детей к обществу и другие.



Рассматривая конкурсные заявки, жюри оценивало актуальность и значимость социальной проблемы, реализуемость, ожидаемый социальный эффект и инновационность методов решения. Оценивалось также усердие и грамотный подход конкурсантов к защите своих проектов.



По мнению жюри, на пятёрку с плюсом справились студенты Мангистауского политехнического колледжа, которые посвятили свой проект детям и подросткам, нуждающимся в особом уходе. Конкурсанты показали, как можно создать условия, чтобы особенные дети не были изолированными от общества, наоборот, стали всесторонне развитыми и социально-адаптированными личностями.



- Важно, что это не проект на бумаге, а реальность, он уже реализуется. Студенты-победители начали с экскурсий для ребят по достопримечательностям региона. В рамках своего проекта они намерены организовать массу благотворительных мероприятий, - говорит руководитель управления по вопросам молодёжной политики Мангистауской области Батырхан Куанышбеков.



Он наградил победителей и призеров в лице команд Бейнеуского гуманитарно-экономического колледжа и Прикаспийского колледжа «Болашак», занявших 2 и 3 места соответственно.



Добавим, что цель конкурса заключалась в развитии у молодёжи жизненно важных навыков, как умение работать в команде, создавать социальные проекты, быть коммуникабельными и развивать в себе лидерские качества.

Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.