Кондитер, превративший любимое дело в профессию

Гульнара Жайлыбаева - инвалид первой группы. Сильная женщина, прикованная к коляске, не только упорно трудится, но и обеспечила работой 7 человек. Кондитер, твердо идущая к поставленной цели, не могла предположить, что, столкнувшись с финансовыми трудностями, сможет преодолеть их и создать успешный бизнес. Предпринимательница отметила, что на приобретение всего оборудования для магазина сладостей было потрачено немало средств.



Изначально она готовила сладости у себя дома. Сегодня торты Гульнары Жайлыбаевой пользуются большим спросом не только у жанаозенцев, но и у многих жителей Мангистау.



- Любая маленькая девочка мечтает о магазине, наполненном сладостями. У меня тоже была детская мечта – печь самой разные пироги и торты. Сейчас я не только пришла к осуществлению своей мечты, но и помогаю трудоустроиться безработным девушкам. Поддержка супруга и вера в меня моей дочери дают мне силы для дальнейшего развития своего любимого дела, - сказала Гульнара Жайлыбаева.