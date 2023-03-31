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Опубликовано: Вчера, 18:40

Просмотров: 618

Кондитер, превративший любимое дело в профессию

Выпечка различных кондитерских изделий - любимое хобби жительницы Жанаозена Гульнары Жайлыбаевой. Со временем хобби переросло в бизнес, который предпринимательница ведет успешно вот уже пять лет, сообщает Центр общественных коммуникаций.

фото центра общественных коммуникаций
Гульнара Жайлыбаева - инвалид первой группы. Сильная женщина, прикованная к коляске, не только упорно трудится, но и обеспечила работой 7 человек. Кондитер, твердо идущая к поставленной цели, не могла предположить, что, столкнувшись с финансовыми трудностями, сможет преодолеть их и создать успешный бизнес. Предпринимательница отметила, что на приобретение всего оборудования для магазина сладостей было потрачено немало средств.

Изначально она готовила сладости у себя дома. Сегодня торты Гульнары Жайлыбаевой пользуются большим спросом не только у жанаозенцев, но и у многих жителей Мангистау.

- Любая маленькая девочка мечтает о магазине, наполненном сладостями. У меня тоже была детская мечта – печь самой разные пироги и торты. Сейчас я не только пришла к осуществлению своей мечты, но и помогаю трудоустроиться безработным девушкам. Поддержка супруга и вера в меня моей дочери дают мне силы для дальнейшего развития своего любимого дела, - сказала Гульнара Жайлыбаева.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.

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