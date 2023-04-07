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Опубликовано: Сегодня, 17:41

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В Бейнеу проходят соревнования по баскетболу

В Бейнеуском районе проходят соревнования по баскетболу, посвященные 85-летию выдающегося работника народного просвещения Казахской ССР, ветерана труда, спортсмена-ветерана Фермебая Ережепова, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу акимата района.

Фото ЦОК Мангистауской области
Турнир по баскетболу проводится среди учителей районной общеобразовательной школы и спортсменов-ветеранов. В нём примут участие 13 команд.

В церемонии открытия соревнований приняли участие руководитель районного отдела внутренней политики, культуры, развития языков и спорта Жандос Салиев, ветеран-спортсмен Каныбек Жаманбаев и сам Фермебай Ережепов. Они поздравили участников с открытием турнира и пожелали спортсменам удачи.

- Мы организовали  мероприятие для пропаганды спорта среди молодежи, популяризации труда и жизненного пути почетных граждан, ветеранов нашего района. Труд людей, добросовестно служивших своей стране, должен оставаться в сознании молодого поколения. Кроме того, подобные спортивные состязания оказывают большое влияние на развитие массового спорта, - сказал руководитель районного отдела внутренней политики, культуры, развития языков и спорта Жандос Салиев.

Отметим, что баскетбольный турнир продлится два дня.




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В Бейнеу проходят соревнования по баскетболу


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