В Бейнеу проходят соревнования по баскетболу

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Турнир по баскетболу проводится среди учителей районной общеобразовательной школы и спортсменов-ветеранов. В нём примут участие 13 команд.В церемонии открытия соревнований приняли участие руководитель районного отдела внутренней политики, культуры, развития языков и спорта Жандос Салиев, ветеран-спортсмен Каныбек Жаманбаев и сам Фермебай Ережепов. Они поздравили участников с открытием турнира и пожелали спортсменам удачи.- Мы организовали мероприятие для пропаганды спорта среди молодежи, популяризации труда и жизненного пути почетных граждан, ветеранов нашего района. Труд людей, добросовестно служивших своей стране, должен оставаться в сознании молодого поколения. Кроме того, подобные спортивные состязания оказывают большое влияние на развитие массового спорта, - сказал руководитель районного отдела внутренней политики, культуры, развития языков и спорта Жандос Салиев.Отметим, что баскетбольный турнир продлится два дня.