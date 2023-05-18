В Актау отметили юбилей музыкально-драматического театра имени Н.Жантурина

Торжественное мероприятие посетили многие уважаемые деятели культуры, в том числе выдающийся казахский деятель кино и театра Асанали Ашимов, театральный критик Еркин Жуасбек, профессор Казахской Национальной академии искусств имени Т.Жургенова - Анар Еркебай, заслуженный деятель РК Аубакир Рахимов, ректор Казахской Национальной академии искусств им.Т. Жургенова Азамат Сатыбалды и многие другие.К юбилею артисты Мангистауского областного музыкально-драматического театра им. Н. Жантурина приготовили для зрителей постановки, после чего мероприятие продолжилось концертной программой.- Искренне, от всей души всех вас поздравляю с 20-летним юбилеем театра. Это действительно очень большой праздник. Разделить радость в этот день из разных регионов страны приехали почетные гости, одним из которых является Асанали Ашимов. Несколько наших поколений выросли на его фильмах. Сегодня он поддерживает и продвигает инициативы в сфере искусства, наставляет молодежь. Его визит в Актау, а также участие других именитых деятелей культуры в праздновании юбилея дает понять, насколько за 20 лет театр имени Н.Жантурина стал значимым для страны. От имени мангистаусцев хочу выразить коллективу театра признательность и благодарность за ваш труд, - отметил Нурлан Ногаев.Самый молодой в республике музыкально-драматический театр, названный именем народного артиста Казахской ССР Нурмухана Жантурина, распахнул свои двери в 2003 году. Тогда его труппа состояла из 30 приглашенных молодых специалистов, выпускников национальной Академии искусств имени Жургенова. За эти годы театр заслуженно снискал любовь зрителей, стал одним из ведущих театров в стране, успешно представлял Казахстан на международных фестивалях.