Управление образования Мангистау: Учебный год для школьников завершится 31 мая

По словам спикера, 31 мая во всех школах пройдут занятия в соответствии с утвержденным графиком. Учебный день закончится классным часом.- В 2022-2023 учебном году 9-й класс оканчивают более 14 500 выпускников, 11-й класс - 7 439 выпускников. Итоговый выпускной экзамен для учащихся 9-х классов будет проходить со 2 по 13 июня, а для выпускников 11-х классов - с 5 по 19 июня. Учащимся запрещено собирать деньги и делать подарки школе или учителям. Проведение мероприятий с аниматорами в детских садах и школах не допускается. Кроме того, праздничные столы тоже не накрываются. Выпускникам не разрешается брать в аренду автомобили, совершать экскурсии в черте города, на природу, посещать загородные оздоровительные заведения, они должны находиться под строгим контролем. Нельзя устраивать вечеринки в ресторанах, кафе и развлекательных заведениях, - говорит Айжаксы Туржанова.Начальник управления местной полицейской службы отдела полиции города Актау Ерлан Отаров отметил, что для обеспечения безопасности детей в период летних каникул предусмотрен ряд мероприятий.- В связи с окончанием учебного года и началом летних каникул разъясняются правила дорожного движения среди детей и подростков. Кроме того, в ресторанах будут проводиться рейды в целях выявления несовершеннолетних и предупреждения правонарушений и преступлений, - сказал Ерлан Отаров.В ходе брифинга заведующая отделом Центра психического здоровья управления здравоохранения Мангистауской области Корлан Елеуова призвала учащихся максимально эффективно использовать своё свободное время.- Родители несут ответственность за то, чтобы во время каникул дети не попали в непредвиденные ситуации. Подросток, оставленный без присмотра родителей, может адаптироваться к злоупотреблению психоактивными веществами и стать одержимыми алкоголем. Для воспитания ребёнка важно, прежде всего, чтобы родители начали с себя, потому что молодое поколение делает то, что видит, а не то, что слышит, а это может негативно сказаться на ребёнке. Подростку нужно уметь объяснять и говорить о последствиях вредных привычек. Кроме того, необходимо следить за действиями каждого ребёнка и проверять его мобильный телефон, - сказала Корлан Елеуова.