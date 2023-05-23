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Опубликовано: Сегодня, 17:29

Просмотров: 605

Управление образования Мангистау: Учебный год для школьников завершится 31 мая

Стало известно, когда завершится учебный год для казахстанских школьников. 31 мая - прозвенит последний звонок в школах страны, сообщила на брифинге в Центре общественных коммуникаций Айжаксы Туржанова, заместитель руководителя управления образования Мангистауской области.

Айжаксы Туржанова
По словам спикера, 31 мая во всех школах пройдут занятия в соответствии с утвержденным графиком. Учебный день закончится классным часом.

- В 2022-2023 учебном году 9-й класс оканчивают более 14 500 выпускников, 11-й класс - 7 439 выпускников. Итоговый выпускной экзамен для учащихся 9-х классов будет проходить со 2 по 13 июня, а для выпускников 11-х классов - с 5 по 19 июня. Учащимся запрещено собирать деньги и делать подарки школе или учителям. Проведение мероприятий с аниматорами в детских садах и школах не допускается. Кроме того, праздничные столы тоже не накрываются. Выпускникам не разрешается брать в аренду автомобили, совершать экскурсии в черте города, на природу, посещать загородные оздоровительные заведения, они должны находиться под строгим контролем. Нельзя устраивать вечеринки в ресторанах, кафе и развлекательных заведениях, - говорит Айжаксы Туржанова.

Начальник управления местной полицейской службы отдела полиции города Актау Ерлан Отаров отметил, что для обеспечения безопасности детей в период летних каникул предусмотрен ряд мероприятий.

Управление образования Мангистау: Учебный год для школьников завершится 31 мая


- В связи с окончанием учебного года и началом летних каникул разъясняются правила дорожного движения среди детей и подростков. Кроме того, в ресторанах будут проводиться рейды в целях выявления несовершеннолетних и предупреждения правонарушений и преступлений, - сказал Ерлан Отаров.

В ходе брифинга заведующая отделом Центра психического здоровья управления здравоохранения Мангистауской области Корлан Елеуова призвала учащихся максимально эффективно использовать своё свободное время.

Управление образования Мангистау: Учебный год для школьников завершится 31 мая


- Родители несут ответственность за то, чтобы во время каникул дети не попали в непредвиденные ситуации. Подросток, оставленный без присмотра родителей, может адаптироваться к злоупотреблению психоактивными веществами и стать одержимыми алкоголем. Для воспитания ребёнка важно, прежде всего, чтобы родители начали с себя, потому что молодое поколение делает то, что видит, а не то, что слышит, а это может негативно сказаться на ребёнке. Подростку нужно уметь объяснять и говорить о последствиях вредных привычек. Кроме того, необходимо следить за действиями каждого ребёнка и проверять его мобильный телефон, - сказала Корлан Елеуова.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.

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Комментарии ( 4 )

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Альфарий (Посетители) Сегодня, 20:22
Бедные дети, а тех кто придумал все это надо обратно в цирк отправить работать. Там им самое место.
 
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  • ak12
  • Альфарий
 Lite (Посетители) Сегодня, 19:22
Выпускникам не разрешается брать в аренду автомобили, совершать экскурсии в черте города, на природу, посещать загородные оздоровительные заведения, они должны находиться под строгим контролем. Нельзя устраивать вечеринки в ресторанах, кафе и развлекательных заведениях


lol

Я, конечно, сильно извиняюсь (нет), но с КАКОГО ТАКОГО непонятного чего, какие то непонятные люди что то будут разрешать или запрещать мне или моим детям???

Какой закон запрещает моему ребёнку в 17 лет идти в кафе или ехать отдыхать на базу отдыха? Покажите мне этот закон.

Надеюсь эти чиновники по ошибки заняли свои места и эта ошибка должна быть исправлена в кратчайшие сроки.

25 мая всем классом идём отдыхать и далее - каникулы.
 
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  • Альфарий
 cas277cas (Посетители) Сегодня, 19:15
Я так думаю-что все болт положили на Ваши запреты.И отпразнуют как надо и на базах и в ресторанах и прочее...
 
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ak12 (Посетители) Сегодня, 18:12
Волки позорные.Отобрали у детей целую неделю каникул.
 
 

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