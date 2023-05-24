Вопросы подготовки к завершению учебного года обсудили в Мангистау

Руководитель управления образования Динара Жумашева рассказала, что в этом году более 7 тысяч учащихся оканчивают 11 классы, сообщает пресс-служба акима Мангистауской области.



В этом году более 14 500 детей оканчивают 9 классы, 7 439 учащихся - 11 классы.



Кроме того, 149 выпускников претендуют на «Алтын белгі», 450 - на аттестат с отличием.



В целях эффективной и безопасной организации подготовки к летней оздоровительной кампании, а также штатного завершения учебного года Нурлан Ногаев поставил перед руководителями профильных ведомств региона ряд задач. В первую очередь поручения касаются школьных мероприятий и государственной итоговой аттестации.



- Выпускные экзамены для учеников 9-х классов пройдут со 2 по 13 июня, итоговая аттестация для выпускников 11-х классов будет проходить с 5 по 19 июня. Аттестаты об общем среднем образовании вручаются выпускникам 11 классов в стенах их школ 21-22 июня. Итоговая аттестация организаций технического и профессионального образования продлится до 28 июня. Вручение дипломов проводится с 28 июня по 1 июля. В области ЕНТ стартовало 18 мая и продлится до 4 июля. Имеется 3 региональных центра тестирования, куда поступило 13 580 заявлений на сдачу экзаменов. В целях профилактики правонарушений издан специальный приказ Управления образования: руководители всех организаций образования строго предупреждены о недопущении фактов коррупции, проинформированы о том, что родителям будет запрещено собирать денежные средства для подарков учителям, накрывать дастарханы, проводить вечера в ресторанах, - отметила Динара Жумашева.



Глава региона поручил обеспечить в течение лета контроль за безопасностью в детских лагерях и организовать на период летних каникул дополнительные возможности для досуга и занятости детей, в том числе с возможностью временного трудоустройства.



По словам Динары Жумашевой, в 145 школах области в 1-10 классах обучаются порядка 160 тысяч учащихся, из них более 144 тысяч детей могут отправиться в детские оздоровительные лагеря.



В организации летнего отдыха детей функционируют 239 оздоровительных учреждений. За городом - 3 лагеря («Балдәурен», «Фламинго», «Ақбөбек») на 4800 детей, 92 лагеря при школах на 18 470 детей, 98 пришкольных профессиональных и 46 палаточных лагерей на 25 220 детей.



- На базе лагеря «Балдәурен» будет организован военно-патриотический лагерь «Жас сарбаз» с охватом 300 учащихся. В этом году лагерь «Жас сарбаз» также будет организован во всех районах и городах области. Кроме того, 16 воспитанников областной детской деревни 2 месяца будут отдыхать в лагерях за пределами региона. В рамках проекта «Өз еліңді таны» 120 детей области будут направлены на экскурсии в города Тараз, Семей, Кокшетау. Также районными, городскими отделами образования объявлены конкурсы на отдых более 1700 детей в лагерях других регионов. На организацию всех мероприятий летнего отдыха из местного бюджета выделено 682,1 млн тенге, - проинформировала руководитель управления образования Мангистауской области.



Также стало известно, что 4982 ребенка будут работать по программе «Жасыл ел», а 1450 детей будут участвовать в работах по озеленению. 40 200 детей могут проводить досуг в 59 дворовых клубах, ІТ классах, спортивных секциях и творческих кружках. 62 283 ребенка будут охвачены экскурсиями, познавательно-туристскими мероприятиями на территории области, республики и за рубежом, в том числе по 10 туристическим маршрутам в регионе.



36 162 ребенка будут задействованы в военно-патриотических и языковых, дебатных кружках «Жас ұлан», «Жас қыран».



Кроме того, в рамках социального проекта «Жаздық жолдама» Министерства просвещения РК и общественного фонда «Қазақстан халқына» 1 410 одаренных сельских детей из 5-8 классов в летний период будут отдыхать в загородном лагере «Фламинго».



- До завершения учебного года остается несколько дней. Желаю всем школьникам и выпускникам успешной сдачи экзаменов. Окончание школы - это важное событие. Для обеспечения безопасности на усиленный режим работы переходят полицейские во избежание правонарушений. Также стоит отметить, что у школьников на летних каникулах будет возможность отдохнуть, набраться сил и укрепить здоровье. Учтены и обращения жителей и пожелания самих детей о предоставлении им возможности временного трудоустройства, - сказал Нурлан Ногаев.