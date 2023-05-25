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Опубликовано: Сегодня, 16:10

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В Актау стартовала ХІІ летняя универсиада

Более 3 тысяч студентов из 55 университетов страны примут участие в ХІІ летней универсиаде, которая проходит в Актау, сообщает Центр общественных коммуникаций.

фото центра общественных коммуникаций
Летнюю универсиаду Актау встречает впервые. За звание лучших участники будут бороться в 17 видах спорта. Торжественное открытие масштабного мероприятия состоится 5 июня в спортивном комплексе «Мангистау-арена». Ожидается, что на открытии соберутся более 20 тысяч студентов.

Перед спортивными соревнованиями регулярно проводится мандатная комиссия. В целях информационной открытости будет организован брифинг для представителей СМИ.

Соревнования стартовали с тенниса, где первенство оспаривают 16 мужских и 15 женских команд, в целом это более 90 спортсменов. Итоги игр подведут 29 июня.

Отмечено, что главная особенность универсиады в том, что соревнования по различным видам спорта проходят только на территории одного региона. По словам руководителя управления спортивных мероприятий, статистики и анализа министерства просвещения РК Миры Мухамадиевой, победители актауской универсиады отправятся в Китай.

- Спортсмены, занявшие первые места на ХІІ летней универсиаде, получат путевку на Всемирную универсиаду, которая пройдет с 28 июля по 8 августа в китайском городе Чэнду. Участников отберут в таких видах спорта, как настольный теннис, дзюдо, плавание, таэквондо и легкая атлетика, - пояснила Мира Мухамадиева.




Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.

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В Актау стартовала ХІІ летняя универсиада


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