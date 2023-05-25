Рабочая группа ведет системную работу по решению вопросов бывших работников «БерАли Мангистау Компани»

2 мая распоряжением акима области была создана Рабочая группа по рассмотрению вопросов, поднятых бывшими работниками компании «БерАли Мангистау Компани».



В состав рабочей группы вошли руководители соответствующих областных управлений, правоохранительных органов, гражданские активисты города Жанаозен, депутаты маслихата, бывшие сотрудники товарищества «БерАли Мангистау Компани» и представители профсоюзов.



На сегодняшний день проведено 3 заседания рабочей группы. По просьбе сотрудников «БерАли» в заседании рабочей группы принимали участие депутаты Сената, представители центральных государственных органов, которые вместе с членами рабочей группы прорабатывали каждое требование протестующих.



Если на начальном этапе основным требованием являлось предоставление объема работ для «БерАли Мангистау Компани», то впоследствии требования менялись на каждом заседании рабочей группы, приобретая более ультимативный характер, и являясь заранее невыполнимыми.



При этом бывшим работникам товарищества были предложены рабочие места в ТОО «Кезби», «МолдирМунайСервис», «Айбис», а также в самом «БерАли» с сохранением заработной платы и условий труда.



70 бывших работников вернулись на прежнее рабочее место ТОО «Берали» для реализации объема работ по ликвидации скважин на сумму более 600 млн. тенге, который был получен в апреле т.г.



Однако оставшиеся работники отказались трудоустраиваться, апеллируя тем, что в предложенных организациях недостаточно хорошие условия труда и низкий уровень материально-технической базы. Специалистами инспекции труда и департамента промышленной безопасности ведется работа по проверке условий труда и материально-технической базы потенциальных работодателей.



В свою очередь сотрудники «БерАли» выдвинули требование прямого трудоустройства в АО «Озенмунайгаз», ТОО «Бургылау», ТОО «Мунайфилдсервис», обходя этим самым существующий алгоритм трудоустройства и нарушая права жителей г. Жанаозен, стоящих в очереди на трудоустройство.



АО «НК «КазМунайГаз» продолжает проверку финансово-хозяйственной деятельности АО «ОзенМунайГаз» в городе Жанаозен. О работе комиссии ведется информирование в средствах массовой информации и социальных сетях.



В соответствии с рекомендациями 17 мая т.г. был объявлен долгосрочный трехлетний тендер по подземному ремонту скважин, итоги которого будут подведены в конце июня.



В случае отказа от трудоустройства экс-сотрудников «БерАли» на предлагаемые вакантные рабочие места, работодатели компаний планируют провести набор из числа безработных, стоящих в очереди на трудоустройство в нефтяную отрасль в рамках действующего алгоритма.



Члены рабочей группы неоднократно призывали сотрудников «БерАли» не поддаваться на провокации третьих лиц, не ставить бескомпромиссные и заранее невыполнимые требования, согласиться на трудоустройство на постоянные рабочие места со стабильной заработной платой.



Управление внутренней политики Мангистауской области.