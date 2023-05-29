Мангистауский филиал фонда государственного социального страхования проведет день открытых дверей

Целью данного мероприятия является ознакомление населения с системой обязательного социального страхования, перечислением социальных отчислений, назначением социальных выплат и видами социальных выплат, изменениями, вносимыми в рамках Социального кодекса, сообщил директор филиала У. Уркумбаев.



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