Жанаозенская молодежь сняла короткометражный фильм о вреде наркотиков

Фильм, снятый режиссером Азаматом Артыковым и продюсером Акикатом Шарапатдином, рассказывает о последствиях употребления синтетических наркотиков.- Увлечение молодежи синтетическими наркотиками сегодня является очень острой проблемой в современном обществе. Мы хорошо изучили эту тему. Наш фильм преследует несколько целей. Мы хотим, чтобы молодые люди, которые увидят фильм, направили свою жизнь на позитивные изменения, а во-вторых, родители получат важную информацию. Кроме того, через этот фильм жанаозенская молодежь внесет свой вклад в развитие отечественной медиаотрасли, - делится Акикат Шарапатдин.В фильме рассказывается о том, как герой, приехавший в большой город, увлекся вредными привычками и что с ним случается дальше. Понятно, что история безрадостная, поскольку наркотики сгубили не одну молодую жизнь, делятся авторы.Чтобы донести это до молодежи, актерам, среди которых Аяп Асылтас и Арман Жеменей, пришлось потрудиться, ведь никто из них наркотики не употребляет.Особенно непросто было 20-летнему Мирасу Чанову, который играл одну из главных ролей – студента Максата. Для Мираса это первая работа, к тому же он, можно сказать, борец с наркотиками.- Так как моя основная профессия - пожарный, играть было непросто. По роли я ходил в ночные развлекательные заведения и играл студента, употребляющего наркотики. А так как в реальной жизни даже не курю, дубли снимали снова и снова. В то же время, снимаясь в фильме, я обрел большой опыт. Понял, что наркотики – ещё большее зло, чем я представлял. И я бы не советовал никому пробовать эту дурь, ведь даже за один раз можно пристраститься и потерять себя. Потому хочу призвать нашу молодежь вести здоровый, правильный образ жизни, потому что это норма. У кого есть здоровье, у того есть и надежда, - заключил Мирас Чанов.