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Опубликовано: Сегодня, 17:18

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В Мангистау начали работу летние лагеря для детей

В Мангистау в этом году в целях эффективного проведения детского отдыха летние каникулы были организованы по двум направлениям. Летней работой будет охвачено порядка 145 тыс.детей в возрасте от 7 до 13 лет. По второму направлению около 144 тыс. учащихся в возрасте от 7 до 18 лет получили путёвки в пришкольные лагеря, сообщает Центр общественных коммуникаций.

Фото Центра общественных коммуникаций
По словам Айжаксы Туржановой, заместителя руководителя регионального управления образования, с 5 июня в целях организации летнего отдыха школьников функционируют 239 оздоровительных учреждений. Из них в загородные лагеря «Балдаурен», «Фламинго», «Акбобек» с июня по август путёвки получили 4 800 детей, нуждающиеся в социальной поддержке.

- В летний период увеличиваются возможности для полноценного отдыха детей. Государство оказывает особую поддержку детям из малообеспеченных семей. Так, в этом году на базе отдыха «Балдаурен» в военно-патриотическом лагере «Жас сарбаз» отдохнут и пройдут профориентацию около 300 учащихся. В рамках проекта «Узнай свою страну» на экскурсии в южные регионы страны отправятся 120 детей, - сказала Айжаксы Туржанова.

А по второму направлению организации летнего отдыха при школах открыты 92 лагеря с питанием, 98 профессиональных и 46 палаточных лагерей без питания. Любой учащийся может заниматься трудом в лагерях, созданных при школе, участвовать в познавательных творческих, спортивных, туристских мероприятиях. В этом году по области более 62 тыс. детей примут участие в таких познавательных турах туристско-краеведческого направления, как экскурсии по территории области и республики. В том числе по 10-ти маршрутам «Загадочный Тупкараган», «Саура-Форт-Шевченко-Тамшалы», «Жыгылган», «Каратау», «Отпан тау», «Онды - Абиш ауылы», «Мечеть Бекет ата», «Шопан ата-Бекет ата», «Бозжыра». Военно-патриотическими и языковыми, дебатными кружками «Жас ұлан»,«Жас қыран» будут охвачены около 40 тыс.детей. Учащиеся бесплатно посещают дворовые клубы, ІТ-классы, спортивные секции и творческие кружки по робототехнике и др.

Кроме этого в регионе реализуется проект «Жасыл ел» с целью эффективного использования досуга учащихся и студентов во время летних каникул и приобщения их к труду. В рамках проекта молодёжь оказывает платные услуги по благоустройству, озеленению и уборке окружающей среды.

- В рамках проекта планируется трудоустройство более 1 500 молодых людей. В частности, в городах Актау и Жанаозен будут трудоустроены 600 молодых людей, в Бейнеу– 270, в Мунайлы – 170, в Мангистау – 180, в Тупкарагане – 120, в Каракие – 200. Проект реализуется при координации Молодежного ресурсного центра во всех городах и районах нашего региона. В проекте могут принять участие молодые люди региона в возрасте от 14 до 29 лет. Среди заявителей приоритет отдается детям из семей, имеющих первый социальный статус. Приём документов начался со 2 мая 2023 года. В настоящее время завершился период приема документов, и молодежь приступила к работе над проектом, - сказал Абылай Фазылбек, и. о. руководителя управления по вопросам молодежной политики Мангистауской области.

Заработная плата молодёжи исчисляется в соответствии с законодательством РК в размере 70 000 тенге. Молодежь работает в рамках проекта в соответствии с разделением, каждый район делится на 2 или 3 этапа в городе. Молодой человек, проработавший в первом этапе, не может работать в следующем.
Кроме того, в период летних каникул молодёжными ресурсными центрами будут организованы обучающие мероприятия, встречи, культурные и спортивные мероприятия для молодежи отряда «Жасыл ел».




Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.

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В Мангистау начали работу летние лагеря для детей


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