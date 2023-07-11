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Опубликовано: Сегодня, 13:24

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Парад кораблей и звено вертолётов: на набережной Актау отпразднуют юбилей морских пограничных подразделений

Мероприятие состоится 13 июля в 20:00 возле «Амфитеатра» в 15 микрорайоне Актау. Об этом сообщает Центр общественных коммуникаций Мангистауской области.

Фото из архива Lada.kz
Праздничное мероприятие, посвящённое 30-летию образования морских подразделений Пограничной службы КНБ и 31 годовщине образования органов национальной безопасности Республики Казахстан проведут в Актау.

Для жителей и гостей города организуют показ военной техники и вооружения пограничной службы.

- В сопровождении звена вертолётов МИ-8 авиации КНБ, вдоль берега города парадным строем пройдут пограничные сторожевые корабли департамента Пограничной службы КНБ по Мангистауской области. Военнослужащие департамента произведут показ военной техники и вооружения пограничного ведомства, а бойцы спецподразделений и кинологи продемонстрируют приёмы рукопашного боя, осуществят захват судна и задержание условного нарушителя границы с применением служебных собак, - говорится в сообщении.

Парад кораблей и звено вертолётов: на набережной Актау отпразднуют юбилей морских пограничных подразделений




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Комментарии ( 4 )

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  • ZOLO
  • ЛШП
 elek (Посетители) Сегодня, 15:22
Цитата: Космос
У Лады в канун юбилея может быть есть интерес к этому человеку?

Сомневаюсь что возьмут интервью, правда может не понравится.
 
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  • elek
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 Космос (Посетители) Сегодня, 15:05
В Актау живет человек, который 30 лет назад непосредственно создавал военно-морские пограничные силы РК, первый командир морских пограничников капитан 2 ранга в запасе Ардаширов Р. У Лады в канун юбилея может быть есть интерес к этому человеку? Могу дать номер телефона.
 
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 kot_85 (Посетители) Сегодня, 14:13
Стыд и позор. Который год не можем организовать парад в честь 9 мая, а тут сразу и деньги нашлись и топливо и всё что хочешь. БРЕДДДД. kill
 
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 sergeiK71 (Посетители) Сегодня, 13:31
Какой цинизм и не уважение к старшему поколению, парад победы запрещают ссылаясь на нехватку денежных средств для военной техники, а тут понты решили устроить на море.
 
 

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