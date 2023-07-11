Парад кораблей и звено вертолётов: на набережной Актау отпразднуют юбилей морских пограничных подразделений

Праздничное мероприятие, посвящённое 30-летию образования морских подразделений Пограничной службы КНБ и 31 годовщине образования органов национальной безопасности Республики Казахстан проведут в Актау.Для жителей и гостей города организуют показ военной техники и вооружения пограничной службы.- В сопровождении звена вертолётов МИ-8 авиации КНБ, вдоль берега города парадным строем пройдут пограничные сторожевые корабли департамента Пограничной службы КНБ по Мангистауской области. Военнослужащие департамента произведут показ военной техники и вооружения пограничного ведомства, а бойцы спецподразделений и кинологи продемонстрируют приёмы рукопашного боя, осуществят захват судна и задержание условного нарушителя границы с применением служебных собак, - говорится в сообщении.