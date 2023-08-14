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ЛАДА.kz » Госинформзаказ

Опубликовано: Сегодня, 19:23

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Авария на МАЭК: предупреждать население о временном отключении электроэнергии будут за сутки

Авария на МАЭК привела к частичным ограничениям по подаче электроэнергии в Мангистау. В результате ремонта энергоблоков и остановки электростанции в регионе временно введены меры по ограничению потребления энергии. Начиная с завтрашнего дня жителей будут предупреждать о плановых отключениях заранее. Эта информация была предоставлена Жумабаем Карагаевым, первым заместителем акима региона, на брифинге в Центре общественных коммуникаций Мангистауской области.

Жумабай Карагаев
Для обеспечения равномерного снабжения населенных пунктов региона временные отключения планируются проводить «веерным» методом. Это означает, что в соответствии с определенными зонами циклически будет отключаться электроэнергия для потребителей в течение от 3 до 5 часов с целью сокращения объема потребляемой энергии. Бытовым потребителям заранее сообщат о запланированных отключениях.

Общая выработка электроэнергии на ТОО «МАЭК» составляет 545 МВт. Однако из-за вынужденной остановки двух энергоблоков электростанции производство сократилось до 245 МВт.

Руководство области вместе с представителями государственных органов и коммунальных служб создало оперативный штаб, который принял решение о приоритетном обеспечении электроэнергией социальных объектов.

- Оперативным штабом под председательством руководства области, куда вошли представители уполномоченных государственных органов и коммунальных служб, принято решение о том, что отключение электрической энергии в первую очередь скажется на промышленных объектах. Т.е. данное решение было принято в пользу бытовых потребителей. Некоторые из месторождений оснащены генераторами, у других - ситуация сложнее. Вместе с тем сообщаем, что социальные объекты, такие как больницы, детские сады, будут обеспечивать электричеством. Мы просим население не поддаваться на провокации, верить только официальным источникам, - проинформировал председатель правления АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» Касымхан Сыздыков.

На заседании оперативного штаба рассматривали вопрос о введении режима чрезвычайной ситуации.

- Рассматривается вопрос о введении ЧС. Пока мы посчитали, что данные меры не дадут того эффекта, так как режим ЧС позволяет лишь ввести ограничения в отношении госзакупок. В данном случае нас поддерживает системный оператор АО «KEGOC», который помогает нам получать до 80 мВт, - пояснил Жумабай Карагаев.

На данный момент оперативный штаб работает над скорейшим восстановлением подачи электроэнергии в регионе, и сотрудники комбината прилагают максимум усилий.

- До ликвидации аварии на МАЭК призываю жителей региона с пониманием отнестись к этой ситуации, экономно потреблять электроэнергию. Специалисты коммунальных служб работают над быстрым восстановлением работы энергоблоков днем и ночью. Сегодня мы тестируем различные сценарии «веерного» отключения в пиковые нагрузки, с завтрашнего дня мы будем предоставлять график отключения населенных пунктов, для того чтобы наши граждане могли планировать свой день, - заключил Карагаев.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.

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