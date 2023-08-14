Авария на МАЭК: предупреждать население о временном отключении электроэнергии будут за сутки

Для обеспечения равномерного снабжения населенных пунктов региона временные отключения планируются проводить «веерным» методом. Это означает, что в соответствии с определенными зонами циклически будет отключаться электроэнергия для потребителей в течение от 3 до 5 часов с целью сокращения объема потребляемой энергии. Бытовым потребителям заранее сообщат о запланированных отключениях.



Общая выработка электроэнергии на ТОО «МАЭК» составляет 545 МВт. Однако из-за вынужденной остановки двух энергоблоков электростанции производство сократилось до 245 МВт.



Руководство области вместе с представителями государственных органов и коммунальных служб создало оперативный штаб, который принял решение о приоритетном обеспечении электроэнергией социальных объектов.



- Оперативным штабом под председательством руководства области, куда вошли представители уполномоченных государственных органов и коммунальных служб, принято решение о том, что отключение электрической энергии в первую очередь скажется на промышленных объектах. Т.е. данное решение было принято в пользу бытовых потребителей. Некоторые из месторождений оснащены генераторами, у других - ситуация сложнее. Вместе с тем сообщаем, что социальные объекты, такие как больницы, детские сады, будут обеспечивать электричеством. Мы просим население не поддаваться на провокации, верить только официальным источникам, - проинформировал председатель правления АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» Касымхан Сыздыков.



На заседании оперативного штаба рассматривали вопрос о введении режима чрезвычайной ситуации.



- Рассматривается вопрос о введении ЧС. Пока мы посчитали, что данные меры не дадут того эффекта, так как режим ЧС позволяет лишь ввести ограничения в отношении госзакупок. В данном случае нас поддерживает системный оператор АО «KEGOC», который помогает нам получать до 80 мВт, - пояснил Жумабай Карагаев.



На данный момент оперативный штаб работает над скорейшим восстановлением подачи электроэнергии в регионе, и сотрудники комбината прилагают максимум усилий.



- До ликвидации аварии на МАЭК призываю жителей региона с пониманием отнестись к этой ситуации, экономно потреблять электроэнергию. Специалисты коммунальных служб работают над быстрым восстановлением работы энергоблоков днем и ночью. Сегодня мы тестируем различные сценарии «веерного» отключения в пиковые нагрузки, с завтрашнего дня мы будем предоставлять график отключения населенных пунктов, для того чтобы наши граждане могли планировать свой день, - заключил Карагаев.