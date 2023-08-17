Как получить возмещение, если наступил страховой случай? Памятка для страхователя

Страховой случай - событие, с наступлением которого договор страхования предусматривает осуществление страховой выплаты. Такое определение дается в Гражданском кодексе Республики Казахстан. Иными словами, это событие, за которое страховая компания выплачивает определенную компенсацию. Страховой случай важно отличать от страхового риска. В данном контексте случай - это то, что уже произошло, а риск - то, что гипотетически может произойти. Страховка оформляется для защиты от рисков. А компенсация выплачивается при наступлении страхового случая.



Условия наступления страхового случая



Чтобы событие стало страховым случаем, оно должно отвечать нескольким критериям. Это случайность и неожиданность происшествия, и одновременно причинение вреда имуществу или страхователю, то есть страховое событие должно произойти одновременно и повлечь за собой определенный ущерб страхователю. Данный факт оценивается страховой компанией в денежном эквиваленте в зависимости от суммы страхования. К примеру, вы попали в дорожно-транспортное происшествие, по результатам которого повредили бампер автомобиля. Однако ранее вы разбили зеркало. Страховая компания выплатит вам компенсацию за бампер, а за зеркало - нет.



Что не относится к страховым случаям



Некоторые события не включаются в страховые случаи - законодательством это запрещено. К примеру, проигрыш при азартных играх или противоправные действия, заведомо нарушающие законодательство РК.



Кроме того, в ряде случаев законодательство освобождает страховщика от выплаты компенсации. Так, по статье 935 Гражданского кодекса РК «вред, возникший вследствие умысла потерпевшего, возмещению не подлежит», а также размер возмещения должен быть уменьшен «если грубая неосторожность самого потерпевшего содействовала возникновению или увеличению вреда». К примеру, если страховой случай наступил в результате какой-то радиации, массовых беспорядков или военных действий.



Поэтому важно всегда внимательно читать договор страхования - в нем всегда прописаны исключения из списка страховых случаев.



Что делать при наступлении страхового случая



При наступлении страхового случая важно как можно скорее связаться со страховой компанией. Сроки, в которые важно сообщить о страховом случае, прописаны в договоре страхования. Они всегда ограничены, поэтому лучше не откладывать звонок в страховую.



Страховщик объяснит, какие документы, подтверждающие наступление страхового случая, нужно собрать и предоставить. Чаще всего требуются удостоверение личности, полис, медицинские документы (если речь о страховании жизни и здоровья), заключения экспертов (если речь о вреде недвижимости), протокол от аварийного комиссара (если произошло ДТП).



Вместе с документами нужно будет заполнить заявление - бланк обычно предоставляет страховщик, либо можно скачать на сайте компании или оформить в их мобильном приложении. После передачи заявления и подтверждающих документов остается ждать решения. Если оно будет положительным, вы получите страховую выплату.



Обычно при покупке полиса клиент получает подробную памятку, как нужно действовать при наступлении страхового случая - можно ориентироваться на нее. Если произошедшее событие точно попадает под критерии страхового случая, владелец полиса может получить компенсацию. Для этого нужно правильно оформить все документы. Страховая компания не следит за своими клиентами и не знает, что случилось несчастье. Поэтому требуется подать заявление согласно регламенту.



Для получения страховой выплаты потенциальному страхователю (выгодоприобретателю) необходимо знать, что событие (страховой случай) должно обладать определенными признаками, которые указаны в пункте 3 статьи 817 Гражданского Кодекса РК.



Перечислим основные из них:



- вероятность и случайность наступления события;

- отсутствие опасности того, что событие неизбежно и объективно должно - произойти в пределах действия договора, о чем стороны или, по крайней мере, страхователь заведомо знали или заранее были осведомлены;

- наступление события не связано с волеизъявлением и (или) умыслом страхователя (застрахованного, выгодоприобретателя) и не предусматривает цель извлечения выгоды и (или) получения выигрыша (спекулятивный риск) и т.д.



Каков размер выплаты при страховом случае?



Согласно пункту 2 статьи 820 Гражданского Кодекса РК, размер страховой выплаты устанавливается договором страхования. В случае обязательного страхования, порядок определения размеров страховой выплаты устанавливается отдельным законодательным актом Республики Казахстан, который регулирует обязательный вид страхования.



Разберем на примере. Если страховой случай связан с потерей трудоспособности работника, которая составляет от 5 до 29% - в данной ситуации пострадавшему лицу вред возмещается работодателем. В случае, если человек потерял от 30 до 100% работоспособности, то за возмещение ущерба данному лицу предоставляет страховая компания в пределах страховой суммы.



В случае, если размер страховой выплаты (страховых выплат) и (или) расходов на погребение превышает размер страховой суммы, разница уплачивается за счет страхователя (работодателя) (статья 19 Закона Республики Казахстан «Об обязательном страховании работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей»).



Нюансы при страховых событиях по кредиту



По законодательству при оформлении ипотечного кредита вы должны застраховать объект недвижимости. При оформлении автокредита автомобиль также страхуется полисом КАСКО.



Также вы можете добровольно застраховать жизнь и здоровье при получении любого кредита. В случае с ипотечным и обычным потребительским кредитом такая страховка может снизить проценты и переплату по кредиту. Кроме того, страховка защищает клиента и его семью, если с заемщиком что-то произойдет и выплачивать кредит по состоянию здоровья он не сможет. Однако надо помнить, что все стандартные исключения также распространяются на страхование кредитов.



Все ли риски покрывает страховой полис или имеются исключения?

Еще раз напоминаем, что перед заключением договора страхования нужно детально изучать его условия и перечень рисков, которые покрывает страховка. Среди них всегда есть исключения, так согласно пункту 4 статьи 839 Гражданского Кодекса РК, отказ в компенсации ущерба распространяется на следующие случаи, если:



- страхователь умышленно спровоцировал случай, то страховщик откажет ему в страховой выплате. Это является нарушением условий договора страхования и может считаться мошенничеством со стороны страхователя;



- страхователь предоставил страховщику недостоверные или ложные сведения о страховом риске, случае и его последствиях, об объекте страхования;



- страхователь отказывает страховщику в предоставлении информации для детального расследования обстоятельства, связанные с наступлением страхового случая;



- несвоевременно сообщает страховщику о наступлении страхового случая и т.д.



Отказали в выплате по страховому случаю, что делать?



Страховщик может отказать в выплате возмещения по нескольким причинам. Чаще всего так бывает, если несчастный случай не входит в список рисков по договору. К примеру, вы застраховали квартиру от залива, но если оставили открытыми окна во время сильного дождя, вызванные водой повреждения, страховка не покроет. Также деньги не выдадут, если срок действия полиса истек, или взносы по нему не были оплачены своевременно.



Также существуют распространенные случай отказа - неправильно оформленные документы или их отсутствие. К примеру, вы не обратились за медицинской помощью, а лечились самостоятельно. Когда травма не подтверждена документально, страховая компания не может оценить ее тяжесть и назначить возмещение.

Также отказ в выплате может быть связан со списком исключений. Чтобы не попасть в такую ситуацию, нужно до подписания договора внимательно его изучить, а при несчастном случае действовать строго по вышеуказанному регламенту.



Если вы своевременно уведомили о страховом случае, не истек срок действия договора страхования и приложены все необходимые документы по причинённому ущербу, то проблем с получением страхового возмещения не должно возникнуть.



Однако если вам все-таки отказали в выплате, то можете обратиться к страховому омбудсмену - он решает спорные вопросы со страховыми компаниями для принятия взаимоприемлемого решения.





Берегите себя, свое имущество и пусть страховой случай никогда не наступит!