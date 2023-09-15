Не берите займы в сомнительных организациях! Как не попасть на удочки «чёрных кредиторов»

«Черные кредиторы» - работающие без лицензии организации, которые предлагают услуги по оформлению якобы льготных онлайн-займов. Они привлекают внимание граждан агрессивной рекламой в интернете и социальных сетях, обещая низкую процентную ставку и отсутствие переплаты. Также «черные кредиторы» игнорируют такие важные для банков и МФО сведения как кредитная история, уровень доходов, пенсионные отчисления, трудовой стаж и другие документы. Злоумышленникам важно одно: заинтересовать вас и выдать кредит.



Как работают «черные кредиторы»



Схема 1. Минимальные проценты по займам

Мошенники предлагают якобы низкие проценты по займам, привлекая тем самым доверчивых граждан. Они психологически воздействуют на граждан: торопят их скорым повышением процентов, если они прямо сейчас не решатся на кредит, запутывают их сложными терминами, не давая времени внимательно ознакомиться с условиями займа. Так как клиенты «черных кредиторов» - люди, остро нуждающиеся в деньгах, то в ход пойдут все виды манипуляций, лишь бы человек согласился и подписал договор не глядя. Разумеется, ни о каких четко оговоренных сроках речи не идет – полную сумму мошенники могут потребовать даже на следующий день. И здесь в игру вступают «черные коллекторы», с которыми аферисты работают сообща. Клиента могут шантажировать, угрожать его близким, портить имущество или даже применить физическое насилие.



Согласно правилам исчисления, условий действия ставки вознаграждения все финансовые институты республики должны ориентироваться на базовую ставку Нацбанка. Необходимо отметить, кредиты могут выдавать только те организации, которые имеют соответствующую лицензию Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка.



Схема 2. Код для одобрения займа

При оформлении займа «черные кредиторы» нередко просят дополнительную сумму на якобы страховку или быстрое оформление документов. Помимо этого, заемщика попросят сообщить некий код из присланного сообщения, чтобы якобы подтвердить достоверность предоставленных клиентом данных или для одобрения займа. Но на самом деле через этот код мошенники получат доступ к мобильному банкингу заемщика и могут списать все деньги с его счетов.



Схема 3. Помогу списать кредит

Черные кредиторы не ограничиваются только выдачей займов. Людям, которые уже имеют кредиты, мошенники могут предложить взять обязательства по оплате займа на себя. Клиенту говорят, что у них есть связи в банках и микрофинансовых организациях, если оплатить только часть задолженности банку – к примеру, 10% или 40%, то остальную сумму они помогут им списать. Когда человек отдаст деньги мошенникам, те отправят ему сообщение через специальный сервис, что кредит полностью погашен. Однако задолженность никуда не денется, а клиент останется без денег.



Схема 4. Исправлю кредитную историю

Также в список услуг «черных кредиторов» входит предложение за символическую плату обновление информации в вашей кредитной истории. Но для этой процедуры мошенники потребуют конфиденциальную информацию, включая все данные по платежным картам – якобы для полноты картины. А дальше все просто – со всеми данными «черные кредиторы» оформляют на клиента большие суммы, о которых тот узнает не сразу. А доказать свою непричастность к этому практически невозможно, потому что мошенники использовали личные данные клиента, которые он никому не должен разглашать.



Как защититься от «черных кредиторов»



1. Всегда проверяйте наличие у организации лицензии Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка. Если ее нет, то откажитесь от услуг подозрительных кредиторов и обратитесь за помощью в официальные организации.



2. Не стесняйтесь просить весь пакет документов у организации и изучите их. Внимательно читайте условия займа и не доверяйте обещаниям на словах. Когда вам не дают время ознакомиться с документами, торопят, это повод задуматься, стоит ли вам вообще оформлять кредит в организации с подобными правилами.



3. Не доверяйте заманчивым предложениям. Низкая процентная ставка, мгновенное оформление и обещание решить все ваши финансовые проблемы говорят о том, что перед вами, скорее всего, «черные кредиторы».



4. Не позволяйте манипулировать вами. Психологическое давление недопустимо при разговоре, проведении финансовых операций и обсуждении условий займа. Если вы чувствуете, что вас пытаются вывести на эмоции, сразу прерывайте беседу.



5. Насторожитесь, если при оформлении онлайн-кредита сотрудник организации настаивает на личной встрече. Да, и в официальных банках или МФО на каком-то этапе оформления онлайн-кредита может потребоваться личное присутствие, однако это обычно финальная стадия. А «черные кредиторы» хотят увидеть вас лично, потому что так проще оказать психологические давление.



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