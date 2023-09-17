Концерт в честь 60-летия Актау посетили около 30 тысяч жителей

- Уважаемые жители и гости Актау! Поздравляю вас с 60-летним юбилеем города! За эти годы Актау пережил значительные этапы развития. В городе, окутанном национальным наследием, историей страны, с каждым годом строятся новые микрорайоны и здания. Этот юбилей-общий для всех. Благодарю горожан, которые своим трудом, активной гражданской позицией вносят вклад в развитие города. Уверен, что труд, который мы проделали на пути к процветанию города, приведет к большим достижениям. Поздравляя вас с юбилеем города, хочу пожелать, чтобы Актау оставался центром радости, добра и солидарности. Желаю всем семьям благополучия, крепкого здоровья, успехов! Пусть наш город развивается и процветает. Актау, с Днем рождения,- сказал заместитель акима Актау Нуртас Сали.

- Я прожил в Мангистау 26 лет. За эти годы видел, как Актау процветал и развивался. На своих концертах в разных городах я с гордостью рассказываю про этот славный город, - сказал певец Улыкпан Жолдасов.

На праздничном вечере Улыкпан Жолдасов вместе со своими воспитанниками - артистами исполнил известные произведения. В частности, это «Алтынай», «Шаттығым», «Шағала» и «Маңғыстау».На праздничном концерте Ғаділбек Жаңай выступил с песней «Ханшайым», Абай Бегей спел «Үрбибі»и «Сағынғаным болмаса», Нұрмұхаммед Жақып - «Сенің көзің» и «Самая самая», подарив людям прекрасное настроение. Фарида Жолдасова исполнила произведения «Жайна» и «Неге солай» в сопровождении DJ Dake. Композитор Улыкпан Жолдасов отметил, что в честь 60-летия Актау принял участие в праздничном концерте.Также на концерте выступили звездные группы Улыкпана Жолдасова - «Каспий», «Заман», «Диета KZ», «Самал», «JL» и «Дауыс KZ».Праздничный концерт завершился фейерверком. Концерт посетили около 30 тысяч жителей.