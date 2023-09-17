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Опубликовано: Сегодня, 13:21

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Концерт в честь 60-летия Актау посетили около 30 тысяч жителей

Звездой праздничного концерта «Ақтауым-ару, әз мекен!» стал Улыкпан Жолдасов, передаёт пресс-служба акимата города.

Фото предоставили в ЦОК региона
На праздничном вечере Улыкпан Жолдасов вместе со своими воспитанниками - артистами исполнил известные произведения. В частности, это «Алтынай», «Шаттығым», «Шағала» и «Маңғыстау».

Концерт в честь 60-летия Актау посетили около 30 тысяч жителей


- Уважаемые жители и гости Актау! Поздравляю вас с 60-летним юбилеем города! За эти годы Актау пережил значительные этапы развития. В городе, окутанном национальным наследием, историей страны, с каждым годом строятся новые микрорайоны и здания. Этот юбилей-общий для всех. Благодарю горожан, которые своим трудом, активной гражданской позицией вносят вклад в развитие города. Уверен, что труд, который мы проделали на пути к процветанию города, приведет к большим достижениям. Поздравляя вас с юбилеем города, хочу пожелать, чтобы Актау оставался центром радости, добра и солидарности. Желаю всем семьям благополучия, крепкого здоровья, успехов! Пусть наш город развивается и процветает. Актау, с Днем рождения,- сказал заместитель акима Актау Нуртас Сали.


Концерт в честь 60-летия Актау посетили около 30 тысяч жителей


На праздничном концерте Ғаділбек Жаңай выступил с песней «Ханшайым», Абай Бегей спел «Үрбибі»и «Сағынғаным болмаса», Нұрмұхаммед Жақып - «Сенің көзің» и «Самая самая», подарив людям прекрасное настроение. Фарида Жолдасова исполнила произведения «Жайна» и «Неге солай» в сопровождении DJ Dake. Композитор Улыкпан Жолдасов отметил, что в честь 60-летия Актау принял участие в праздничном концерте.

Концерт в честь 60-летия Актау посетили около 30 тысяч жителей


- Я прожил в Мангистау 26 лет. За эти годы видел, как Актау процветал и развивался. На своих концертах в разных городах я с гордостью рассказываю про этот славный город, - сказал певец Улыкпан Жолдасов.


Концерт в честь 60-летия Актау посетили около 30 тысяч жителей


Также на концерте выступили звездные группы Улыкпана Жолдасова - «Каспий», «Заман», «Диета KZ», «Самал», «JL» и «Дауыс KZ».

Концерт в честь 60-летия Актау посетили около 30 тысяч жителей


Праздничный концерт завершился фейерверком. Концерт посетили около 30 тысяч жителей.




Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.

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