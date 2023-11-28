В акимате Актау состоялось заседание комиссии по государственным символам

- Использование государственных символов в стране регулируется Законом Республики Казахстан от 4 июня 2007 года N258 « О государственных символах Республики Казахстан». По городу Актау ведется постоянный мониторинг соблюдения стандартов государственных символов в государственных учреждениях. Всем государственным учреждениям города необходимо провести работу по устранению выявленных недостатков, - сказал заместитель акима города Нуртас Сали.

- Проведен мониторинг государственных учреждений города по правильному использованию государственных символов. В результате был выявлен ряд недостатков. Одним из них является хранение на складе непригодных символов. По закону недействительные государственные символы не должны храниться на складе более года. Кроме того, во всех организациях образования города должен быть специальный уголок для государственных символов, - сказала директор общественного фонда «Маңғыстау жергілікті бастамалар орталығы» Жаксыгуль Маханбетова.

В совещании под председательством заместителя акима города Актау Нуртаса Сали приняли участие руководители государственных учреждений города. На мероприятии обсуждалось правильное использование государственных символов страны в государственных учреждениях.На мероприятии директор общественного фонда «Маңғыстау жергілікті бастамалар орталығы» Жаксыгуль Маханбетова выступила с докладом на тему «Мемлекеттік әлеуметтік тапсырысы аясында атқарылған жұмыстар». По словам спикера, в организациях образования должен быть специальный уголок для государственных символов.Также на мероприятии и. о. руководителя департамента Комитета технического регулирования и метрологии по Мангистауской области Максат Мурынбай разъяснил стандарты государственных символов. По его словам, ширина флага обязательно должна быть равна половине его длины. Если подрядчик принес флаг, не соответствующий стандарту, он вправе быть отклонен государственным учреждением.