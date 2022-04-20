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Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 21:38

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Для сельчан в Мангистау планируют создать около 2500 рабочих мест

В этом году намечено создание 2449 рабочих мест, сообщает центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу акимата Тупкараганского района.

Фото из доступных источников
Управление координации занятости и социальных программ планирует создать 2000 постоянных рабочих мест и 449 временных в Тупкараганском районе.

С января по март план выполнен на 18,7%, то есть создано 457 рабочих мест, из которых 387 постоянных. Это составляет 19,3% от запланированных постоянных 2000 мест. Временных мест 70, на общественных работах заняты 48 человек, на социальных рабочих местах - 11, еще 11 - на молодежной практике, 78 человек трудоустроены через районные центры занятости населения.

- На учете в центре занятости в качестве безработных состоит 501 человек. Из них в Форт-Шевченко - 181, Баутино - 81, Акшукуре - 110, Сайын Шапагатов - 70, Таучике - 32 и Кызылозене - 27 человек. Из них на временных работах находятся 111 граждан, на грантах - двое, на пособиях за увольнение из центра выплат - 55 человек и на постоянной высокооплачиваемой работе - 333 человека, - поделилась данными руководитель Тупкараганского районного отдела занятости, социальных программ и РАГС Дарига Шалабаева.


Отметим, что в районном центре занятости имеется 293 свободных вакансии.

Для сельчан в Мангистау планируют создать около 2500 рабочих мест



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