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Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 14:39

Просмотров: 207

В детской больнице Мангистау 547 операций провели с начала года

С начала текущего года в Мангистауской областной многопрофильной детской больнице было проведено более 547 операций. Лечение получили 3315 пациентов. Об этом сообщила Гульжан Ермекбаева, исполняющая обязанности директора Мангистауской областной многопрофильной детской больницы на площадке ЦОК Мангистау.

Фото из архива lada.kz
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года лечение в детской больнице получили на 352 пациента больше.

- За три месяца поставлено 194 диагноза различных травм. Из них 129 получены в результате дорожно-транспортных происшествий, 40 – в результате отравлений, шесть – из-за падений с высоты и семь термических ожогов. В дневном стационаре лечение получают свыше 1500 детей. Ежегодно в приемный покой обращаются до 65 тысяч детей до 18 лет. Более 20 тысяч детей, прибывающих с различными травмами, получают экстренную медицинскую помощь в травмпункте, - сообщила Гульжан Ермекбаева, исполняющая обязанности директора Мангистауской областной многопрофильной детской больницы.

По словам спикера, с начала года в приемное отделение обратилось более десяти тысяч больных, госпитализировано более трех тысяч человек. Из них в реанимационное отделение было госпитализировано 147 человек, в отделение педиатрии – 1027, в хирургическое отделение – 400, в травматологическое отделение – 710, инфекционное – 992 человека.

- В марте 2022 года при больнице была открыта «школа диабета», целью которой является повышение образовательного уровня и обеспечение детей и их родителей информацией о болезни. Дети, страдающие диабетом, испытывают одышку, обезвоживание, в некоторых случаях попадают в больницу в тяжелом состоянии. Причиной этому может стать недостаточная осведомленность о болезни, режиме питания. Больные должны ежедневно измерять уровень сахара глюкометром и своевременно вводить инсулин. В школе «Диабет» детей и родителей учат правильно организовывать режим питания, вводить инсулин, рассказывают о том, сколько хлеба и других продуктов можно потреблять регулярно и как избежать осложнений. На данный момент больница обеспечена медицинским оборудованием на 92,5%, - сообщила Гульжан Ермекбаева.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.
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