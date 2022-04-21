В детской больнице Мангистау 547 операций провели с начала года

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По сравнению с аналогичным периодом прошлого года лечение в детской больнице получили на 352 пациента больше.



- За три месяца поставлено 194 диагноза различных травм. Из них 129 получены в результате дорожно-транспортных происшествий, 40 – в результате отравлений, шесть – из-за падений с высоты и семь термических ожогов. В дневном стационаре лечение получают свыше 1500 детей. Ежегодно в приемный покой обращаются до 65 тысяч детей до 18 лет. Более 20 тысяч детей, прибывающих с различными травмами, получают экстренную медицинскую помощь в травмпункте, - сообщила Гульжан Ермекбаева, исполняющая обязанности директора Мангистауской областной многопрофильной детской больницы.



По словам спикера, с начала года в приемное отделение обратилось более десяти тысяч больных, госпитализировано более трех тысяч человек. Из них в реанимационное отделение было госпитализировано 147 человек, в отделение педиатрии – 1027, в хирургическое отделение – 400, в травматологическое отделение – 710, инфекционное – 992 человека.



- В марте 2022 года при больнице была открыта «школа диабета», целью которой является повышение образовательного уровня и обеспечение детей и их родителей информацией о болезни. Дети, страдающие диабетом, испытывают одышку, обезвоживание, в некоторых случаях попадают в больницу в тяжелом состоянии. Причиной этому может стать недостаточная осведомленность о болезни, режиме питания. Больные должны ежедневно измерять уровень сахара глюкометром и своевременно вводить инсулин. В школе «Диабет» детей и родителей учат правильно организовывать режим питания, вводить инсулин, рассказывают о том, сколько хлеба и других продуктов можно потреблять регулярно и как избежать осложнений. На данный момент больница обеспечена медицинским оборудованием на 92,5%, - сообщила Гульжан Ермекбаева.

Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.