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Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 11:39

Просмотров: 1121

В Актау для решения вопроса дефицита питьевой воды планируют построить опреснительную установку

Строительством опреснительной установки мощностью 20 тысяч кубометров в сутки в северной части Актау будет заниматься ТОО «СК Строй Монтаж». В этом году планируется запустить производство 10 тысяч кубометров питьевой воды в сутки. Об этом рассказал аким Актау Нурдаулет Килыбай на отчётной встрече перед населением, сообщает Центр общественных коммуникаций региона.

Встреча с населением. Фото автора
Глава региона Нурлан Ногаев и аким Актау Нурдаулет Килыбай встретились с жителями областного центра. На встрече горожане поднимали вопросы нехватки детских садов и школ, дефицита тепла и воды в жилых домах, проблемы занятости, здравоохранения, качества социальных услуг, благоустройства территорий и уличного освещения, модернизации общественного транспорта и другие актуальные проблемы.

Аким Актау Нурдаулет Килыбай рассказал о предпринимаемых мерах по решению проблемы дефицита питьевой воды.

- Последние 20 лет в городе остро ощущается дефицит питьевой воды. Ходят разные мнения по этому поводу. Один критикует работу специалистов завода, а другой считает, что вся вода уходит в отель Rixos. Следует иметь в виду, что вода, поступающая в Rixos Water World, не имеет ничего общего с водоснабжением города Актау. Основная ситуация заключается в том, что жители используют питьевую воду для хозяйственных нужд из-за низкого качества технической воды. Для решения вопроса нехватки воды ТОО «СК Строй Монтаж» в северной части Актау планирует строительство опреснительной установки, мощностью 20 тысяч кубометров в сутки. В 2022 году мы планируем производить 10 тысяч кубометров питьевой воды. Кроме того, к началу 2024 года мы планируем увеличить производство питьевой воды ещё на 10 тысяч кубометров, - сказал Нурдаулет Килыбай.

Аким области отметил, что поднятые жителями вопросы будут решаться поэтапно, в зависимости от приоритетности.

- Наша задача – на постоянной основе решать вопросы, волнующие население. Наша цель – создать равные условия для всех. Конечно, есть много недочётов, не всё решается за один день. Именно поэтому, по поручению главы государства, мы проводим такие встречи, чтобы учесть ваши предложения, - сказал Нурлан Ногаев.

В апреле 2022 года, как было сказано во время встречи, численность населения Актау достигла 216 633 человека. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается прирост жителей на пять процентов.

- С каждым годом растёт количество туристов, посещающих Актау. В связи с чем предпринят ряд мер по развитию туризма и туристических объектов в городе. В частности, планируется построить современный морской пляж, активизировать работу такси в международном аэропорту Актау и построить удобный для жителей парк, - сказал аким города.

Также на встрече было сказано, что более 80 процентов продукции сельского хозяйства завозится в Актау из других регионов и из-за рубежа. Для обеспечения населения города местной продукцией планируется привлечь инвесторов и построить теплицы общей площадью 20 гектаров.

Ещё одна наболевшая проблема – отсутствие тепла в верхних микрорайонах.

Аким города рассказал, что для решения этой проблемы совместно с «КЖСА» запланировано строительство котельных в 19А, 20, 20А, 33, 34, 34А, 35 и других новых микрорайонах Актау.



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Комментарии ( 3 )

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Tolko (Посетители) Сегодня, 13:46
Уже десятилетиями планируют, потом в Астану на повышения уходят , а вопрос с водой не решается.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • almaty2018
  • Космос
  • Tolko
  • NataliN
 jokerok (Посетители) Сегодня, 12:40
Эти две уже построили?

И этот уже похоже построили.

И это всё уже тоже похоже сделали.

И проблему решили.

Да на самой ладе можно таких статей нарыть мильён! crazy

Если что, за компьютером сидит мой кот. А я не вмешиваюсь в личную жизнь моего кота.
 
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  • Iron man
  • tom2005
 Orion (Посетители) Сегодня, 12:10
Больше чем уверен, что опять построят очередную опреснительную установку между МАЭКом и городом и скажут что это, что то новое, а на самом деле очередная прокладка. Перед ТЭЦ-1 уже существует опреснительная установка.
Не надо обманывать народ.
 
 

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