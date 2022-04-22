В Актау для решения вопроса дефицита питьевой воды планируют построить опреснительную установку

Встреча с населением. Фото автора

Глава региона Нурлан Ногаев и аким Актау Нурдаулет Килыбай встретились с жителями областного центра. На встрече горожане поднимали вопросы нехватки детских садов и школ, дефицита тепла и воды в жилых домах, проблемы занятости, здравоохранения, качества социальных услуг, благоустройства территорий и уличного освещения, модернизации общественного транспорта и другие актуальные проблемы.



Аким Актау Нурдаулет Килыбай рассказал о предпринимаемых мерах по решению проблемы дефицита питьевой воды.



- Последние 20 лет в городе остро ощущается дефицит питьевой воды. Ходят разные мнения по этому поводу. Один критикует работу специалистов завода, а другой считает, что вся вода уходит в отель Rixos. Следует иметь в виду, что вода, поступающая в Rixos Water World, не имеет ничего общего с водоснабжением города Актау. Основная ситуация заключается в том, что жители используют питьевую воду для хозяйственных нужд из-за низкого качества технической воды. Для решения вопроса нехватки воды ТОО «СК Строй Монтаж» в северной части Актау планирует строительство опреснительной установки, мощностью 20 тысяч кубометров в сутки. В 2022 году мы планируем производить 10 тысяч кубометров питьевой воды. Кроме того, к началу 2024 года мы планируем увеличить производство питьевой воды ещё на 10 тысяч кубометров, - сказал Нурдаулет Килыбай.



Аким области отметил, что поднятые жителями вопросы будут решаться поэтапно, в зависимости от приоритетности.



- Наша задача – на постоянной основе решать вопросы, волнующие население. Наша цель – создать равные условия для всех. Конечно, есть много недочётов, не всё решается за один день. Именно поэтому, по поручению главы государства, мы проводим такие встречи, чтобы учесть ваши предложения, - сказал Нурлан Ногаев.



В апреле 2022 года, как было сказано во время встречи, численность населения Актау достигла 216 633 человека. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается прирост жителей на пять процентов.



- С каждым годом растёт количество туристов, посещающих Актау. В связи с чем предпринят ряд мер по развитию туризма и туристических объектов в городе. В частности, планируется построить современный морской пляж, активизировать работу такси в международном аэропорту Актау и построить удобный для жителей парк, - сказал аким города.



Также на встрече было сказано, что более 80 процентов продукции сельского хозяйства завозится в Актау из других регионов и из-за рубежа. Для обеспечения населения города местной продукцией планируется привлечь инвесторов и построить теплицы общей площадью 20 гектаров.



Ещё одна наболевшая проблема – отсутствие тепла в верхних микрорайонах.



Аким города рассказал, что для решения этой проблемы совместно с «КЖСА» запланировано строительство котельных в 19А, 20, 20А, 33, 34, 34А, 35 и других новых микрорайонах Актау.

Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.