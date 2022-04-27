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Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 12:55

Просмотров: 243

В Бейнеу прошло концертное шоу «Две звезды»

В Бейнеуском районном Доме культуры состоялось праздничное мероприятие «Две звезды», передаёт Центр общественных коммуникаций Мангистауской области.

Фото пресс-службы ведомства
Мероприятие было организовано ко Дню влюбленных, который посвящён героям поэмы казахского эпоса XIII–XIV веков – Козы-Корпеш и Баян-Сулу.

В пресс-службе акимата Бейнеуского района рассказали, что особенность мероприятия заключалась в парном пении работников разных сфер и людей искусства.

- Оно также нацелено на создание условий для их творческого развития. Это ещё и создание возможности для сотрудников отрасли проявить свой талант и мастерство, - пояснили в акимате района.

Всего в концерте приняли участие 17 пар, всех их с успешным выступлением поздравил аким района Бейнеубек Абилов, он вручил участникам цветы и подарки.

Добавим, что впервые в Бейнеуском районе такое шоу прошло в 2016 году и было посвящено Дню благодарности.



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