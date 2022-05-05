Распространённость туберкулёза в Мангистау снизилась на 6,3 процента за год

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Эксперты провели аналитику и выяснили, что в Мангистау по сравнению с предыдущими годами стало намного меньше случаев заражения туберкулёзом.



По данным директора областного центра фтизиопульмонологии Куата Титанова, в Мангистауской области за прошлый год уровень распространённости туберкулёза снизился на 6,3 процента, а случаев гибели от этого заболевания стало меньше на 36,4 процента.



- Снижение уровня заболеваемости и смертности от туберкулёза наблюдается в течение последних десяти лет. Так, в 2012 году показатель заболеваемости туберкулёзом составил 81,2 на 100 тыс. населения, а в 2021-ом - 43,1 на 100 тыс. населения. То есть, темп снижения составил 47,0 процента. Если в 2012 году показатель смертности составлял 7,9 на 100 тыс. населения, то по итогам 2021 года этот показатель был уже 0,7 на 100 тыс. населения, то есть темп снижения -91,1 процента, - проинформировал на брифинге в Центре общественных коммуникаций Куат Титанов.



Эта тенденция, по словам специалиста, продолжилась и в 2022 году. Так, по итогам трёх месяцев 2022 года уровень заболеваемости туберкулёзом в области упал на 3,6 процента.



По информации специалиста, сегодня в центре фтизиопульмонологии работают 23 врача и 78 медицинских работников среднего звена.



За первый квартал 2022 года в каждое отделение центра госпитализированы по 83 пациента. Из них 36 больных с лекарственной устойчивостью, 41 - с сохранённой резистентностью. Ещё четверо больных госпитализированы в детское и подростковое отделения. Пациенты также направляются на стационарное лечение в Национальный научный центр фтизиопульмонологии в Алматы.



- Пациенты, инактивированные туберкулёзом, для оздоровительного лечения направляются в санаторий имени Е. Оразакова, расположенный в селе Тущыбек Мангистауского района, а также в республиканский реабилитационный центр «Бурабай» в Акмолинской области. Там в 2021 году восстановительные курсы прошли 35 и 48 человек соответственно. Ещё 49 пациентов прошли поддерживающую фазу, - рассказал директор центра.



Планируется, что в дальнейшем в детских садах санаторного типа дети группы диспансерного учёта дошкольного возраста будут проходить курсы химиопрофилактического лечения и реабилитации. В 2021 году курс реабилитации прошли 266 детей, за 1 квартал 2022 года - 39 детей. Выявление, учёт больных туберкулёзом, а также лечение на амбулаторном этапе, диспансерное наблюдение осуществляются в медицинских организациях по месту регистрации больного.

Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.