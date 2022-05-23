В Тупкараганском районе прошла ярмарка вакансий

Ярмарки были проведены по поручению акима Тупкараганского района Рахата Елтизарова. В них участвовали 26 учреждений, которые представили 335 вакансий.- В результате 36 жителей трудоустроены на постоянную работу, 10 человек - на общественную, еще четверо будут проходить молодежную практику. Еще 10 жителям района предложили принять участие в краткосрочных курсах, - рассказала директор Тупкараганского районного центра занятости Римма Жаксылык.По данным пресс-службы акимата Тупкараганского района, с начала года трудоустроены 426 человек. Из них 343 направлены на постоянную работу, а 83 - на временную.Отмечено также, что с этого года стоимость грантов для молодежи увеличилась на 400 месячных расчетных показателей. С начала года в Тупкараганском районе гранты получили 10 безработных жителей.