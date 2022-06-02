В Актау 15 предпринимателей получили безвозвратные гранты

Среди получивших гранты пятеро молодых людей и десять получателей из социально уязвимых групп. Признаны такие проекты, как «Резьба по железу» и ателье «Kazaksha.Brand». Они получили грант от государства в размере 400 МРП, это 1 миллион 225 тысяч тенге.Директор Центра занятости населения акимата города Актау Айдана Елшибеккызы отметила, что, несмотря на безвозвратную целевую направленность проекта, целевое расходование этих средств будет контролироваться в течение года.Айдана Елшибеккызы отмечает, что в 2021 году в рамках государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства «Еңбек» безвозвратные гранты получили 200 мангистаусцев, что, подчеркивает она, показывает рост по сравнению с предыдущим годом.- На сегодняшний день они успешно реализуют такие проекты, как швейный и кондитерский цеха, пекарня, салон красоты, секция спорта и рисования и даже изготовление ювелирных изделий, - делится специалист.Гранты, направленные на реализацию новых бизнес-идей, предоставляются только участникам национального проекта, планирующим реализовать стартовый бизнес на безвозмездной и безвозвратной основе в размере, установленном законом «О республиканском бюджете». При этом житель должен быть зарегистрирован в качестве безработного в Центре занятости населения и входить в соответствующую социальную категорию.