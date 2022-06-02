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ЛАДА.kz » Госинформзаказ

Опубликовано: Сегодня, 13:20

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В Актау 15 предпринимателей получили безвозвратные гранты

В 2022 году на получение безвозвратного гранта от государства подали заявки 24 жителя Актау, которые прошли обучение по проекту «Бастау Бизнес». 15 из них получили государственные гранты, сообщает Центр общественных коммуникаций Мангистауской области.

Фото Центра общественных коммуникаций
Среди получивших гранты пятеро молодых людей и десять получателей из социально уязвимых групп. Признаны такие проекты, как «Резьба по железу» и ателье «Kazaksha.Brand». Они получили грант от государства в размере 400 МРП, это 1 миллион 225 тысяч тенге.

Директор Центра занятости населения акимата города Актау Айдана Елшибеккызы отметила, что, несмотря на безвозвратную целевую направленность проекта, целевое расходование этих средств будет контролироваться в течение года.

В Актау 15 предпринимателей получили безвозвратные гранты


Айдана Елшибеккызы отмечает, что в 2021 году в рамках государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства «Еңбек» безвозвратные гранты получили 200 мангистаусцев, что, подчеркивает она, показывает рост по сравнению с предыдущим годом.

- На сегодняшний день они успешно реализуют такие проекты, как швейный и кондитерский цеха, пекарня, салон красоты, секция спорта и рисования и даже изготовление ювелирных изделий, - делится специалист.

Гранты, направленные на реализацию новых бизнес-идей, предоставляются только участникам национального проекта, планирующим реализовать стартовый бизнес на безвозмездной и безвозвратной основе в размере, установленном законом «О республиканском бюджете». При этом житель должен быть зарегистрирован в качестве безработного в Центре занятости населения и входить в соответствующую социальную категорию.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.
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