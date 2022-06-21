Бригада противовоздушной обороны в Актау пополнилась новобранцами

Фото предоставли в ЦОК Мангистауской области

В торжественном мероприятии приняли участие ветераны Вооружённых сил, воины-интернационалисты, родные и близкие солдат. Приглашённым показали казарму и столовую воинской части, образцы вооружения и военной техники. Бойцы продемонстрировали гостям элементы рукопашного боя и дефиле с оружием, а силами творческой группы военнослужащих был подготовлен праздничный концерт.



Новобранцев поздравил командир бригады Марат Кудабаев. Он отметил, что для каждого военнослужащего этот день особенный и навсегда остаётся в памяти. А ещё командир пожелал новобранцам

добросовестно и ответственно выполнять свои обязанности.



После приведения молодого пополнения к военной присяге командование части проводит беседу с родными и близкими, в ходе которой они получают ответы на все волнующие их вопросы. Затем солдатам предоставляют увольнение на выходные дни.



Добавим, что в войсках противовоздушной обороны эти события проходят под эгидой 30-летия со дня их образования.

Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.