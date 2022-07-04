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Опубликовано: Вчера, 18:46

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Мангистауский палуан Нурдаулет Жарылгапов стал серебряным призёром турнира «Қазақстан Барысы»

Палуан из Мангистау Нурдаулет «Кара Бура» стал обладателем медали серебряного отлива XI республиканского турнира по казак куреси «Қазақстан Барысы», прошедшего 3 июля в столице, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу областного управления спорта.

Фото предоставили в ЦОК Мангистауской области
Как рассказал личный тренер Нурдаулета Жарылгапова, директор Центра национальных видов спорта Мангистауской области Кайрат Бурбасов, его ученик провёл зрелищные поединки. Сначала он одержал победу над палуаном из Северо-Казахстанской области Алтынбеком Аусагитовым, далее взял верх над атыраусцем Султаном Закарияевым, после чего разобрался с Бейбарсом Абдигани из Туркестана. А в полуфинале мангистауский борец, одолев шымкентского спортсмена Темирхана Нурсата, вышел в заключительную часть соревнований.

Мангистауский палуан Нурдаулет Жарылгапов стал серебряным призёром турнира «Қазақстан Барысы»


В финале турнира «Қазақстан барысы-2022», состоявшемся в ледовом дворце «Барыс-Арена», мангистауский палуан встретился с борцом из Кызылординской области Максатом Исагабыловым.

«Золото» ушло кызылординцу, а бронзовый призёр 2021 года Нурдаулет Жарылгапов в этом году поднялся на ступень, став обладателем медали серебряного отлива. Он награждён 5,5 млн тенге и серебряным поясом. Его соперник получил золотой пояс, 25 млн тенге и переходящий золотой «Тайтұяк».

Бронзовым призёром стал Галымжан Кырыкбай из Жамбылской области, который получил 1 800 000 тенге.

Денежные награды вручены и тренерам борцов-призеров.

В церемонии награждения приняли участие заместитель премьер-министра РК Ералы Тугжанов, министр культуры и спорта РК Даурен Абаев и аким города Нур-Султана Алтай Кульгинов.

Отмечено, что весной этого года прошли отборочные этапы на сельском, районном, областном (городском) уровнях (в том числе среди представителей силовых структур), в которых приняли участие около пяти тысяч спортсменов. В финал вышли 36 человек.



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