Семью из Мангистау признали лучшей на республиканском конкурсе «Абысын-Ажын»

На конкурс «Абысын-ажын» (так называют невесток - жён родственников по отношению друг к другу) собрались в Нур-Султане. Состязания проходили 9 июля.Семья Жауыновых, а точнее, мать семейства и её девять невесток из Тупкараганского района, представляли Мангистаускую область.Руководитель Мангистауского областного филиала Общественного объединения «Дәстүрге жол - қазақ аналары» Бибигуль Рамазанова говорит, что выбор на эту большую семью пал неслучайно. Подкупили красота и самобытность казахских обрядов, которые трепетно чтут в этой семье - семье, где очень важны взаимоотношения свекрови и снохи.- Наша аже Кымбат Талабаева – настоящая создательница и хранительница семейного очага. Вязание, шитьё, ткачество – нет ремесла, которое было бы не под силу этой женщине. Она - опытная наставница, которая не просто учит ремеслам невесток, но и рассказывает им о национальных обычаях, традициях и устоях, на которых базируется благополучие в семье, - говорит Б. Рамазанова.Все эти знания и умения пригодились Жауыновым на конкурсе в столице, где они были безупречны. Невестки исполнили народную песню «Ақтамақты» под аккомпанемент баяна, инсценировали трогательный казахский обряд Кыз узату и полностью расположили к себе жюри, угостив их популярнейшим фишбармаком.В итоге Гран-при прибыл в Мангистау, а семья-победительница получила приз в 350 тысяч тенге.Конкурс является традиционным. Главной его целью является продвижение семейных ценностей, передача опыта старшего поколения младшему. Это также укрепление отношений между родственниками.