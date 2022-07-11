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Опубликовано: Сегодня, 17:38

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Семью из Мангистау признали лучшей на республиканском конкурсе «Абысын-Ажын»

Семья Жауыновых из Тупкараганского района выиграла Гран-при республиканского конкурса «Абысын-Ажын». Невесткам-участницам предстояло проявить свои кулинарные способности и творческое мастерство, передаёт Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу акимата района.

Фото предоставили в Центре общественных коммуникаций Мангистауской области
На конкурс «Абысын-ажын» (так называют невесток - жён родственников по отношению друг к другу) собрались в Нур-Султане. Состязания проходили 9 июля.

Семья Жауыновых, а точнее, мать семейства и её девять невесток из Тупкараганского района, представляли Мангистаускую область.

Семью из Мангистау признали лучшей на республиканском конкурсе «Абысын-Ажын»


Руководитель Мангистауского областного филиала Общественного объединения «Дәстүрге жол - қазақ аналары» Бибигуль Рамазанова говорит, что выбор на эту большую семью пал неслучайно. Подкупили красота и самобытность казахских обрядов, которые трепетно чтут в этой семье - семье, где очень важны взаимоотношения свекрови и снохи.

- Наша аже Кымбат Талабаева – настоящая создательница и хранительница семейного очага. Вязание, шитьё, ткачество – нет ремесла, которое было бы не под силу этой женщине. Она - опытная наставница, которая не просто учит ремеслам невесток, но и рассказывает им о национальных обычаях, традициях и устоях, на которых базируется благополучие в семье, - говорит Б. Рамазанова.

Семью из Мангистау признали лучшей на республиканском конкурсе «Абысын-Ажын»


Все эти знания и умения пригодились Жауыновым на конкурсе в столице, где они были безупречны. Невестки исполнили народную песню «Ақтамақты» под аккомпанемент баяна, инсценировали трогательный казахский обряд Кыз узату и полностью расположили к себе жюри, угостив их популярнейшим фишбармаком.

В итоге Гран-при прибыл в Мангистау, а семья-победительница получила приз в 350 тысяч тенге.

Семью из Мангистау признали лучшей на республиканском конкурсе «Абысын-Ажын»


Конкурс является традиционным. Главной его целью является продвижение семейных ценностей, передача опыта старшего поколения младшему. Это также укрепление отношений между родственниками.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.
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