Во дворах Актау начали устанавливать детские и спортивные площадки

Фото предоставили в ЦОК Мангистауской области
- Во дворах Актау появятся спортивные воркаут-площадки и площадки для маломобильных групп населения. Таким образом, в Актау спортивные зоны будут доступны для любителей спорта. Стоит отметить, что часть из них появятся по инициативе самих горожан. Жители сами подали предложения на развитие и благоустройство своих дворов, - рассказали в городском отделе ЖКХ.
Так, из десяти детских площадок одну строят по программе «Бюджет народного участия». На сегодняшний день во дворе четырёх дворов строят спортивно-игровой комплекс по «Бюджету народного участия». Там в скором времени появятся футбольные поля с воркаут площадкой.
- Сейчас определились с местом для шести детских площадок. Это на территории возле 152 дома в 3 мкр., 24 дома в 1 мкр., 31 дома в 6 мкр., 34 дома в 11мкр., 24 дома в 29 мкр. Актау. Спортивные площадки с воркаут появятся также на территории 67 дома 12 мкр., 30-31 домов 31Б мкр., между 16 и 18 домами 31 Б мкр. Площадка для людей с ограниченными возможностями предусмотрена у 27-30 домов в 32А мкр.,- прокомментировали в отделе.
Футбольные поля появятся во дворе 2 дома 4 мкр., 9 дома 14 мкр., 35 дома 1 мкр., 10 Б дома 22 мкр.
Аким Актау отметил, что при благоустройстве города будет учтено мнение жителей.
Так, из десяти детских площадок одну строят по программе «Бюджет народного участия». На сегодняшний день во дворе четырёх дворов строят спортивно-игровой комплекс по «Бюджету народного участия». Там в скором времени появятся футбольные поля с воркаут площадкой.
- Сейчас определились с местом для шести детских площадок. Это на территории возле 152 дома в 3 мкр., 24 дома в 1 мкр., 31 дома в 6 мкр., 34 дома в 11мкр., 24 дома в 29 мкр. Актау. Спортивные площадки с воркаут появятся также на территории 67 дома 12 мкр., 30-31 домов 31Б мкр., между 16 и 18 домами 31 Б мкр. Площадка для людей с ограниченными возможностями предусмотрена у 27-30 домов в 32А мкр.,- прокомментировали в отделе.
Футбольные поля появятся во дворе 2 дома 4 мкр., 9 дома 14 мкр., 35 дома 1 мкр., 10 Б дома 22 мкр.
Аким Актау отметил, что при благоустройстве города будет учтено мнение жителей.
Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.