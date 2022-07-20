Во дворах Актау начали устанавливать детские и спортивные площадки

Фото предоставили в ЦОК Мангистауской области

- Во дворах Актау появятся спортивные воркаут-площадки и площадки для маломобильных групп населения. Таким образом, в Актау спортивные зоны будут доступны для любителей спорта. Стоит отметить, что часть из них появятся по инициативе самих горожан. Жители сами подали предложения на развитие и благоустройство своих дворов, - рассказали в городском отделе ЖКХ.



Так, из десяти детских площадок одну строят по программе «Бюджет народного участия». На сегодняшний день во дворе четырёх дворов строят спортивно-игровой комплекс по «Бюджету народного участия». Там в скором времени появятся футбольные поля с воркаут площадкой.



- Сейчас определились с местом для шести детских площадок. Это на территории возле 152 дома в 3 мкр., 24 дома в 1 мкр., 31 дома в 6 мкр., 34 дома в 11мкр., 24 дома в 29 мкр. Актау. Спортивные площадки с воркаут появятся также на территории 67 дома 12 мкр., 30-31 домов 31Б мкр., между 16 и 18 домами 31 Б мкр. Площадка для людей с ограниченными возможностями предусмотрена у 27-30 домов в 32А мкр.,- прокомментировали в отделе.



Футбольные поля появятся во дворе 2 дома 4 мкр., 9 дома 14 мкр., 35 дома 1 мкр., 10 Б дома 22 мкр.



Аким Актау отметил, что при благоустройстве города будет учтено мнение жителей.

Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.