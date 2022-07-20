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Опубликовано: Сегодня, 18:47

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Нурлан Ногаев встретился с победительницами республиканского конкурса «Абысын-ажын»

Сегодня, 20 июля, аким Мангистауской области Нурлан Ногаев встретился с победителями Республиканского конкурса «Абысын-ажын», сообщает пресс-служба акима Мангистауской области.

Фото предоставили в ЦОК Мангистауской области
Семья Жауыновых живёт в селе Акшукур Тупкараганского района. Отстаивать честь семьи в конкурсе «Абысын-Ажын» отправились девять невесток со свекровью. Во время соревнований участницы показали свои кулинарные способности и творческое мастерство, набрав баллы, они получили Гран-при.

Руководитель Мангистауского областного филиала Общественного объединения «Дәстүрге жол - қазақ аналары» Бибигуль Рамазанова сообщила, что эта семья была выбрана неслучайно. В этой большой и дружной семье соблюдают и чтут национальные традиции, свекровь поддерживает добрые взаимоотношения с невестками, передавая им свои знания и опыт.

При встрече глава региона поздравил участниц с победой, отметив, что они являются примером для других семей.

- Уважаемая Кымбат апа, я искренне поздравляю Вас и Вашу семью с победой. На конкурсе «Абысын-Ажын», организованном республиканским объединением «Қазақ аналары дәстүрге жол», Вы представили нашу область и наши национальные традиции. Принять в семью девять невесток и передать им все ваши знания - это нелёгкий труд. Хочу пожелать, чтобы ваши невестки, глядя на Вас, в дальнейшем стали бы примером для всех. Желаю Вашей семье благополучия, - отметил Нурлан Ногаев.

После встречи глава региона наградил участниц и организаторов республиканского конкурса «Абысын-Ажын»
благодарственными письмами.



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