Нурлан Ногаев встретился с победительницами республиканского конкурса «Абысын-ажын»

Фото предоставили в ЦОК Мангистауской области

Семья Жауыновых живёт в селе Акшукур Тупкараганского района. Отстаивать честь семьи в конкурсе «Абысын-Ажын» отправились девять невесток со свекровью. Во время соревнований участницы показали свои кулинарные способности и творческое мастерство, набрав баллы, они получили Гран-при.



Руководитель Мангистауского областного филиала Общественного объединения «Дәстүрге жол - қазақ аналары» Бибигуль Рамазанова сообщила, что эта семья была выбрана неслучайно. В этой большой и дружной семье соблюдают и чтут национальные традиции, свекровь поддерживает добрые взаимоотношения с невестками, передавая им свои знания и опыт.



При встрече глава региона поздравил участниц с победой, отметив, что они являются примером для других семей.



- Уважаемая Кымбат апа, я искренне поздравляю Вас и Вашу семью с победой. На конкурсе «Абысын-Ажын», организованном республиканским объединением «Қазақ аналары дәстүрге жол», Вы представили нашу область и наши национальные традиции. Принять в семью девять невесток и передать им все ваши знания - это нелёгкий труд. Хочу пожелать, чтобы ваши невестки, глядя на Вас, в дальнейшем стали бы примером для всех. Желаю Вашей семье благополучия, - отметил Нурлан Ногаев.



После встречи глава региона наградил участниц и организаторов республиканского конкурса «Абысын-Ажын»

благодарственными письмами.

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