«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 25 Июля
+24...+23
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 483.88 KZT
  • €1 = 491.57 KZT
  • 1 RUB = 8.37 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Госинформзаказ

Опубликовано: Сегодня, 09:52

Просмотров: 284

Мангистаусцы могут обучиться основам предпринимательства на платформе Skills.enbek.kz

У жителей Мангистауской области, как и всего Казахстана, появилась возможность обучиться основам предпринимательства онлайн по проекту «Бастау Бизнес» на платформе Skills.enbek.kz. При этом обучение бесплатное, сообщает Центр общественных коммуникаций.

Фото предоставли в ЦОК Мангистауской области
Обучение в новом формате доступно с 25 июля текущего года. Казахстанцы, планирующие начать собственное дело, теперь могут получить базовые знания и навыки ведения бизнеса в онлайн режиме через указанную платформу.

Как пояснили в управлении координации занятости и социальных программ Мангистауской области, участниками онлайн курса могут быть:

1) безработные;
2) начинающие и действующие предприниматели;
3) сокращаемые работники, не достигшие пенсионного возраста;
4) лица, самостоятельно осуществляющие деятельность по производству (реализации) товаров, выполнению работ и оказанию услуг с целью извлечения дохода без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, и (или) бездействующие индивидуальные предприниматели;
5) лица, самостоятельно осуществляющие неоплачиваемую деятельность в семейном предпринимательстве;
6) лица, самостоятельно осуществляющие деятельность по производству продукции в личном подсобном хозяйстве для продажи (обмена), с доходами ниже величины прожиточного минимума;
7) члены производственных кооперативов с доходами ниже величины прожиточного минимума.

Зарегистрировавшись на портале Business.enbek.kz, необходимо пройти автоматическую проверку на соответствие условиям обучения. При положительном результате участник может перейти на платформу Skills.enbek.kz и приступить к обучению, которое длится не более 14 календарных дней. Каждый участник занимается самостоятельным освоением курса в индивидуальном порядке. Прохождение обучения полностью бесплатное.

Обучение состоит из следующих этапов:

- онлайн-курс обучения по нескольким модулям;

- итоговое тестирование;

- получение сертификата о прохождении обучения.

- В процессе обучения пользователю необходимо пройти 12 модулей, состоящих из нескольких уроков. По завершении каждого модуля проводится промежуточное тестирование. Для прохождения в следующий модуль обучения участнику необходимо набрать не менее 70% правильных ответов. Количество попыток для сдачи промежуточного тестирования не ограничено, - пояснили в управлении координации занятости и социальных программ.

В ведомстве также отмечают, что онлайн курс «Обучение основам предпринимательства по проекту «Бастау Бизнес» считается пройденным при условии, если при сдаче итогового тестирования участник наберет более 70% правильных ответов. Участнику, набравшему менее 70% правильных ответов, предоставляется возможность повторно пройти итоговое тестирование, но не более двух раз.

По итогам обучения участник получает электронный сертификат с присвоением уникального номера. Срок действия сертификата об обучении основам предпринимательства по проекту «Бастау Бизнес» составляет три года.


Участники, прошедшие онлайн курс «Обучение основам предпринимательства в рамках проекта «Бастау Бизнес», могут претендовать на получение гранта на реализацию бизнес-идей в рамках Нацпроекта, - отметили в управлении.

«Бастау Бизнес» реализуется в рамках комплекса государственных мер поддержки деловых инициатив граждан посредством Национального проекта по развитию предпринимательства, рассчитанного по 2025 год.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика