Мангистаусцы могут обучиться основам предпринимательства на платформе Skills.enbek.kz

Фото предоставли в ЦОК Мангистауской области

Обучение в новом формате доступно с 25 июля текущего года. Казахстанцы, планирующие начать собственное дело, теперь могут получить базовые знания и навыки ведения бизнеса в онлайн режиме через указанную платформу.



Как пояснили в управлении координации занятости и социальных программ Мангистауской области, участниками онлайн курса могут быть:



1) безработные;

2) начинающие и действующие предприниматели;

3) сокращаемые работники, не достигшие пенсионного возраста;

4) лица, самостоятельно осуществляющие деятельность по производству (реализации) товаров, выполнению работ и оказанию услуг с целью извлечения дохода без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, и (или) бездействующие индивидуальные предприниматели;

5) лица, самостоятельно осуществляющие неоплачиваемую деятельность в семейном предпринимательстве;

6) лица, самостоятельно осуществляющие деятельность по производству продукции в личном подсобном хозяйстве для продажи (обмена), с доходами ниже величины прожиточного минимума;

7) члены производственных кооперативов с доходами ниже величины прожиточного минимума.



Зарегистрировавшись на портале Business.enbek.kz, необходимо пройти автоматическую проверку на соответствие условиям обучения. При положительном результате участник может перейти на платформу Skills.enbek.kz и приступить к обучению, которое длится не более 14 календарных дней. Каждый участник занимается самостоятельным освоением курса в индивидуальном порядке. Прохождение обучения полностью бесплатное.



Обучение состоит из следующих этапов:



- онлайн-курс обучения по нескольким модулям;



- итоговое тестирование;



- получение сертификата о прохождении обучения.



- В процессе обучения пользователю необходимо пройти 12 модулей, состоящих из нескольких уроков. По завершении каждого модуля проводится промежуточное тестирование. Для прохождения в следующий модуль обучения участнику необходимо набрать не менее 70% правильных ответов. Количество попыток для сдачи промежуточного тестирования не ограничено, - пояснили в управлении координации занятости и социальных программ.



В ведомстве также отмечают, что онлайн курс «Обучение основам предпринимательства по проекту «Бастау Бизнес» считается пройденным при условии, если при сдаче итогового тестирования участник наберет более 70% правильных ответов. Участнику, набравшему менее 70% правильных ответов, предоставляется возможность повторно пройти итоговое тестирование, но не более двух раз.



По итогам обучения участник получает электронный сертификат с присвоением уникального номера. Срок действия сертификата об обучении основам предпринимательства по проекту «Бастау Бизнес» составляет три года.





Участники, прошедшие онлайн курс «Обучение основам предпринимательства в рамках проекта «Бастау Бизнес», могут претендовать на получение гранта на реализацию бизнес-идей в рамках Нацпроекта, - отметили в управлении.



«Бастау Бизнес» реализуется в рамках комплекса государственных мер поддержки деловых инициатив граждан посредством Национального проекта по развитию предпринимательства, рассчитанного по 2025 год.

Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.