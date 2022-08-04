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Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 12:31

Просмотров: 1209

Житель Актау Дамир Набиев установил новый рекорд по подтягиванию на турнике

В Актау прошел республиканский спортивный фестиваль «Tartyl Fest» по подтягиванию на турнике. Лучшим стал житель Актау, он смог подтянуться 44 раза и установить новый рекорд, передает Центр общественных коммуникаций.

Дамир Набиев, фото из социальных сетей
В Актау, 3 августа на набережной 15 микрорайона у амфитеатра прошел республиканский спортивный фестиваль «Tartyl Fest» по подтягиванию на турнике.

Житель Актау Дамир Набиев установил новый рекорд по подтягиванию на турнике


Житель Актау Дамир Набиев установил новый рекорд по подтягиванию на турнике


В мероприятии, организованном акиматом Мангистауской области и Фондом поддержки талантов «Дара», приняли участие более 500 человек.

Участников разбили на возрастные группы и весовые категории.

Житель Актау Дамир Набиев установил новый рекорд по подтягиванию на турнике


Житель Актау Дамир Набиев установил новый рекорд по подтягиванию на турнике


Житель Актау Дамир Набиев установил новый рекорд по подтягиванию на турнике


В итоге лучшим стал житель Актау Дамир Набиев, выступавший в возрастной категории старше 30 лет и в весе 65 кг. Ему удалось подтянуться 44 раза и установить новый рекорд. Ранее рекорд удерживал житель Шымкента – его результат 41 подтягивание.

Житель Актау Дамир Набиев установил новый рекорд по подтягиванию на турнике


В качестве специальных гостей вечера выступили известные в Казахстане певец Нуржан Керменбаев и основатель фонда «Дара» Нурлан Коянбаев.

-Задача фонда состоит в том, чтобы вывести ребят на следующий уровень, создать им среду, праздник, - подчеркнул Нурлан Коянбаев.

Один из основателей движения «Street workout Kazakhstan» Айтым Жакупов добавил, что такие фестивали нужны, чтобы поддержать талантливую, увлеченную спортом молодежь.

Организаторы мероприятия отметли, что Актау – девятый из 20 городов, где проводится фестиваль «Tartyl Fest». За 70 дней команда, со слов Айтыма Жакупова, намерена объехать всю страну.

- Команда из области получит путевку в гранд-финал, который пройдет в сентябре в столице. Те, кто победил в этом финале, получат возможность принять участие в чемпионате мира по street workout в Финляндии, - отметил Жакупов.

Стартовал фестиваль 10 июля в Кунаеве, а завершится 6 сентября в Нур-Султане.




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