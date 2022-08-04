Житель Актау Дамир Набиев установил новый рекорд по подтягиванию на турнике

В Актау, 3 августа на набережной 15 микрорайона у амфитеатра прошел республиканский спортивный фестиваль «Tartyl Fest» по подтягиванию на турнике.В мероприятии, организованном акиматом Мангистауской области и Фондом поддержки талантов «Дара», приняли участие более 500 человек.Участников разбили на возрастные группы и весовые категории.В итоге лучшим стал житель Актау Дамир Набиев, выступавший в возрастной категории старше 30 лет и в весе 65 кг. Ему удалось подтянуться 44 раза и установить новый рекорд. Ранее рекорд удерживал житель Шымкента – его результат 41 подтягивание.В качестве специальных гостей вечера выступили известные в Казахстане певец Нуржан Керменбаев и основатель фонда «Дара» Нурлан Коянбаев.-Задача фонда состоит в том, чтобы вывести ребят на следующий уровень, создать им среду, праздник, - подчеркнул Нурлан Коянбаев.Один из основателей движения «Street workout Kazakhstan» Айтым Жакупов добавил, что такие фестивали нужны, чтобы поддержать талантливую, увлеченную спортом молодежь.Организаторы мероприятия отметли, что Актау – девятый из 20 городов, где проводится фестиваль «Tartyl Fest». За 70 дней команда, со слов Айтыма Жакупова, намерена объехать всю страну.- Команда из области получит путевку в гранд-финал, который пройдет в сентябре в столице. Те, кто победил в этом финале, получат возможность принять участие в чемпионате мира по street workout в Финляндии, - отметил Жакупов.Стартовал фестиваль 10 июля в Кунаеве, а завершится 6 сентября в Нур-Султане.