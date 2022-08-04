«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 04 Августа
+30...+27
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 476.27 KZT
  • €1 = 485.08 KZT
  • 1 RUB = 8.21 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Госинформзаказ

Опубликовано: Сегодня, 14:59

Просмотров: 0

Визит в Актау: Представители молодёжи Азербайджана и Казахстана налаживают сотрудничество

Азербайджан намерен сотрудничать и обмениваться опытом с казахстанской молодёжью. С этой целью представители страны, в числе которых главные редакторы популярных новостных агентств, прибыли в Актау, передаёт Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу областного молодёжного ресурсного центра.

Фото предоставили в ЦОК Мангистауской области
Делегация из Азербайджана, к которой присоединился генеральный консул Азербайджанской Республики в Актау Эльмар Маммадов, встретилась с молодёжью региона и поделилась идеями и предложениями по укреплению связей между двумя странами.

- На мой взгляд, Актау - город молодёжи, причём приветливой молодёжи, которая встретила нас тепло, и это честь для нас. Мы одно из крупнейших молодёжных общественных объединений Азербайджана, которое на сегодня насчитывает более 5 000 молодых людей. Организация тесно сотрудничает с коллегами своей страны и за рубежом, - делится председатель молодёжного общественного объединения, главный редактор одного из азербайджанских сайтов Фарид Шахбазлы.

По его словам, потенциал молодёжных ресурсных центров в Актау высок, поэтому тесные контакты и совместная работа будут полезны для обеих стран.

- Для начала хочу предложить провести форум молодёжи Казахстана и Азербайджана онлайн. Думаю, что это будет первый большой шаг в нашем сотрудничестве. Уже после этого молодёжь двух государств начнёт обмениваться опытом более тесно – наша молодёжь будет ездить в Актау, а ваша – в Баку, - продолжил Фарид Шахбазлы.

На встрече представители СМИ Азербайджана проинформировали, что молодые люди, увлекающиеся творчеством, при желании могут писать статьи и делиться интересными подробностями на азербайджанских сайтах Azxeber.com и Editor.az. Это было бы увлекательно, резюмируют гости из Азербайджана.

Их предложение местную молодёжь заинтересовало. Руководство Ууправления по вопросам молодёжной политики области намерено проработать дальнейшие планы и предложения.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика