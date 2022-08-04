Визит в Актау: Представители молодёжи Азербайджана и Казахстана налаживают сотрудничество

Фото предоставили в ЦОК Мангистауской области

Делегация из Азербайджана, к которой присоединился генеральный консул Азербайджанской Республики в Актау Эльмар Маммадов, встретилась с молодёжью региона и поделилась идеями и предложениями по укреплению связей между двумя странами.



- На мой взгляд, Актау - город молодёжи, причём приветливой молодёжи, которая встретила нас тепло, и это честь для нас. Мы одно из крупнейших молодёжных общественных объединений Азербайджана, которое на сегодня насчитывает более 5 000 молодых людей. Организация тесно сотрудничает с коллегами своей страны и за рубежом, - делится председатель молодёжного общественного объединения, главный редактор одного из азербайджанских сайтов Фарид Шахбазлы.



По его словам, потенциал молодёжных ресурсных центров в Актау высок, поэтому тесные контакты и совместная работа будут полезны для обеих стран.



- Для начала хочу предложить провести форум молодёжи Казахстана и Азербайджана онлайн. Думаю, что это будет первый большой шаг в нашем сотрудничестве. Уже после этого молодёжь двух государств начнёт обмениваться опытом более тесно – наша молодёжь будет ездить в Актау, а ваша – в Баку, - продолжил Фарид Шахбазлы.



На встрече представители СМИ Азербайджана проинформировали, что молодые люди, увлекающиеся творчеством, при желании могут писать статьи и делиться интересными подробностями на азербайджанских сайтах Azxeber.com и Editor.az. Это было бы увлекательно, резюмируют гости из Азербайджана.



Их предложение местную молодёжь заинтересовало. Руководство Ууправления по вопросам молодёжной политики области намерено проработать дальнейшие планы и предложения.

Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.